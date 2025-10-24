Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario

Personal especializado de Carabineros está realizando labores para esclarecer las circunstancias asociadas al deceso de Hilda Leiva, una trabajadora del local de McDonald’s de calle República, de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en un inmueble adyacente al restaurante.

Ante consultas de este medio, desde la Fiscalía Centro Norte indicaron que existe una causa vigente que está con investigación en desarrollo a cargo de equipo policial de Carabineros y se está a la espera de los resultados de las diligencias.

Desde la empresa, en tanto, manifestaron su disposición a colaborar.

“Nuestro equipo está profundamente conmovido por el trágico fallecimiento de Hilda. La compañía está acompañando y prestando asistencia a sus compañeros cercanos y a sus familiares en estos difíciles momentos; a la vez que cooperamos con las autoridades en su investigación de lo sucedido. Dejamos en manos de ellas cualquier información adicional”, indicaron voceros de Arcos Dorados en Chile.

En esa línea, informaron que el restaurante República “se mantendrá cerrado en señal de duelo”.

El caso está siendo investigado por la SIP de Carabineros.

Conocedores de la causa señalan que un registro audiovisual de un edificio cercano mostraría que la joven se arrojó desde un tercer piso.

De momento, dicen esas fuentes, no se vislumbra intervención de terceros.

La familia de la joven puso una denuncia por presunta desgracia el miércoles 22 de octubre, al ver que Leiva no llegó a casa. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente.

El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico *4141, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse también con Salud Responde al 600-360-7777.