Investigan “suceso de aviación” que afectó a helicóptero en el Cajón del Maipo

Este viernes, pasado el mediodía, la Dirección General de Aeronáutica Civil informó que investigadores de su Departamento Prevención de Accidentes se desplazaron hacia el sector de Parraguirre, en el Cajón del Maipo, debido a un “suceso de aviación” de un helicóptero.

La situación involucró a una máquina modelo AS350, de un solo motor, de la empresa de arriendo Ecocopter, con sede en La Reina.

De acuerdo a información policial preliminar, al tomar conocimiento sobre la posible caída del vehículo aéreo en la zona, personal Carabineros de San José de Maipo, acudió al sector con la finalidad de verificar la información.

A las 11.40 horas se pudo establecer contacto con el helicóptero que habría capotado.

El piloto fue evacuado y se efectuó su traslado hasta la Clínica Universidad de los Andes, estando fuera de riesgo vital.

El hecho es investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.