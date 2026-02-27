Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

Este sábado, desde las 18:00 y hasta la medianoche, la avenida Irarrázaval se transformará en el epicentro de la recreación y el deporte con una nueva edición nocturna de uno de los eventos ciudadanos más masivos del país: la CicloRecreoVía Nocturna. La fundación del mismo nombre y el municipio de Ñuñoa anticipan una alta participación en esta jornada gratuita que convoca a todos quienes quieran practicar deporte ya sea a pie, en bicicleta, patines o cualquier vehículo sin motor.

La actividad se realizará en la calzada sur de Irarrázaval, en un tramo de 4,8 km que va desde Fernández Concha hasta Américo Vespucio que quedará libre de automóviles para el disfrute en comunidad.

Desde la Fundación CicloRecreoVía, Gonzalo Stierling invitó a todos quienes quieran asistir. “Hacemos una invitación a los habitantes de las distintas comunas de Santiago para que asistan a esta alegre y energética nueva versión de la CicloRecreoVía Nocturna, así como también a quienes vienen de regiones, que no son pocos.”, indicó.

Sterling, uno de los fundadores de CicloRecreoVía, añadió que “la iniciativa de liberar de autos temporalmente, kilómetros de calles, ya sea de día o de noche, nace al constatar la evidente y urgente necesidad que tenemos de generar espacios de encuentro, juego y convivencia en ciudades que se encuentran cada vez más saturadas y congestionadas producto el incesante aumento del parque vehicular. Con esta iniciativa, además de promover la recreación, recuperamos los espacios públicos como lugares seguros y agradables para la vida comunitaria y familiar, cuestión muy importante en los horarios diurnos, pero que es aún más necesario en un horario nocturno en que la gente cada vez más rehúye el salir a la calle”.

En el mismo sentido, el alcalde Sebastián Sichel destacó que “en Ñuñoa trabajamos cada día para que los espacios públicos sean aprovechados de la mejor forma por todos los vecinos. Queremos que la cultura, el deporte y las actividades recreativas se apoderen de las calles de la comuna para hacerla más segura y que todos los que deseen vengan al corazón de Chile, en esta ocasión a la CicloRecreoVía nocturna, para tener un gran sábado en familia”.

Tal como en versiones anteriores, Metro de Santiago permitirá excepcionalmente subir bicicletas a sus vagones el día del evento, desde las 17.00 horas y el fin de sus operaciones.

La organización informó que la calzada sur de Irarrázaval se destinará para la actividad desde las 14 horas del sábado, concluyendo la modalidad a las dos de la madrugada del domingo, brecha horaria que incluye las acciones de montaje y desmontaje de escenarios y otros lugares. La calzada norte -con tránsito de oriente a poniente- no será intervenidae y quedará abierta para el uso normal de los automovilistas.