SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Este sábado, desde las 18 horas, se realizará la séptima edición de la CicloRecreoVía Nocturna, que contempla un tramo de 4,8 km que va desde Fernández Concha hasta Américo Vespucio.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Este sábado, desde las 18:00 y hasta la medianoche, la avenida Irarrázaval se transformará en el epicentro de la recreación y el deporte con una nueva edición nocturna de uno de los eventos ciudadanos más masivos del país: la CicloRecreoVía Nocturna. La fundación del mismo nombre y el municipio de Ñuñoa anticipan una alta participación en esta jornada gratuita que convoca a todos quienes quieran practicar deporte ya sea a pie, en bicicleta, patines o cualquier vehículo sin motor.

    La actividad se realizará en la calzada sur de Irarrázaval, en un tramo de 4,8 km que va desde Fernández Concha hasta Américo Vespucio que quedará libre de automóviles para el disfrute en comunidad.

    Desde la Fundación CicloRecreoVía, Gonzalo Stierling invitó a todos quienes quieran asistir. “Hacemos una invitación a los habitantes de las distintas comunas de Santiago para que asistan a esta alegre y energética nueva versión de la CicloRecreoVía Nocturna, así como también a quienes vienen de regiones, que no son pocos.”, indicó.

    Sterling, uno de los fundadores de CicloRecreoVía, añadió que “la iniciativa de liberar de autos temporalmente, kilómetros de calles, ya sea de día o de noche, nace al constatar la evidente y urgente necesidad que tenemos de generar espacios de encuentro, juego y convivencia en ciudades que se encuentran cada vez más saturadas y congestionadas producto el incesante aumento del parque vehicular. Con esta iniciativa, además de promover la recreación, recuperamos los espacios públicos como lugares seguros y agradables para la vida comunitaria y familiar, cuestión muy importante en los horarios diurnos, pero que es aún más necesario en un horario nocturno en que la gente cada vez más rehúye el salir a la calle”.

    En el mismo sentido, el alcalde Sebastián Sichel destacó que “en Ñuñoa trabajamos cada día para que los espacios públicos sean aprovechados de la mejor forma por todos los vecinos. Queremos que la cultura, el deporte y las actividades recreativas se apoderen de las calles de la comuna para hacerla más segura y que todos los que deseen vengan al corazón de Chile, en esta ocasión a la CicloRecreoVía nocturna, para tener un gran sábado en familia”.

    Tal como en versiones anteriores, Metro de Santiago permitirá excepcionalmente subir bicicletas a sus vagones el día del evento, desde las 17.00 horas y el fin de sus operaciones.

    La organización informó que la calzada sur de Irarrázaval se destinará para la actividad desde las 14 horas del sábado, concluyendo la modalidad a las dos de la madrugada del domingo, brecha horaria que incluye las acciones de montaje y desmontaje de escenarios y otros lugares. La calzada norte -con tránsito de oriente a poniente- no será intervenidae y quedará abierta para el uso normal de los automovilistas.

    Más sobre:RecreovíaÑuñoaCicloturismoCiclismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Ex toma Dignidad: remoción de escombros supera 75% y terreno albergará etapa final del Parque Quebrada de Macul

    Los crímenes por los que cayó El Morocha, líder de casa de torturas que operaba en San Vicente

    Cable chino avivó la tormenta: la cuarta cita Boric-Kast y que se proyecta como la más tensa de la transición de mando

    Gobierno presenta programa Chile Te Cuida y entrega kits a cuidadoras: beneficiaría a 6200 personas en su primera etapa

    PC valora rebaja de cautelares de Jadue y llama a la Fiscalía a actuar “sin seguir afectando la integridad” del exalcalde

    Lo más leído

    1.
    El desaire final de Boric a víctimas de DD.HH. que derivó en denuncia ante la Corte IDH por no cumplir sentencia internacional

    El desaire final de Boric a víctimas de DD.HH. que derivó en denuncia ante la Corte IDH por no cumplir sentencia internacional

    2.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    3.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    4.
    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    5.
    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Ex toma Dignidad: remoción de escombros supera 75% y terreno albergará etapa final del Parque Quebrada de Macul
    Chile

    Ex toma Dignidad: remoción de escombros supera 75% y terreno albergará etapa final del Parque Quebrada de Macul

    Los crímenes por los que cayó El Morocha, líder de casa de torturas que operaba en San Vicente

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Lecciones de un incumplimiento anunciado
    Negocios

    Lecciones de un incumplimiento anunciado

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos
    Tendencias

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla
    El Deportivo

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Con un cambio en la ofensiva: la formación que alista Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico ante la U

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”
    Cultura y entretención

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester
    Mundo

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango