Iván Poduje (Ind), ministro de Vivienda: el exconcertacionista que dio un giro tras el estallido

El arquitecto Iván Poduje (57) será el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo.

El profesional, que en el pasado se autodeclaró “viudo” de la Concertación y especialmente del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), a quien acompañó en su fallida candidatura presidencial de 2017, se cuenta entre las figuras que dieron un fuerte giro político tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

El propio nuevo secretario de Estado lo dijo en una entrevista con The Clinic: “Mi punto de quiebre con lo que quedaba de la Concertación fue el 18 de octubre”.

Por esa época Poduje se había acercado al fallecido expresidente Piñera. De hecho, colaboró en su gobierno durante la administración de Cristián Monckeberg en el Ministerio de Vivienda. En ese rol le tocó vivir de cerca la arremetida de la centroizquierda contra el exmandatario a causa del estallido, que le molestó sobremanera.

“Una parte menor de la exConcertación se tentó con la idea de botar un gobierno y refundar Chile. Eso nunca lo compartí. Nunca consideré que el problema de Chile fuera la Constitución, y eso obviamente me alejó, junto con la crítica que hice contra la violencia, de una parte de ese mundo, que es la parte que se subió al carro del Frente Amplio”, dijo a La Tercera en 2024.

Justamente, el estallido ha marcado su línea investigativa en adelante. De hecho escribió dos libros -“Chile tomado” y “Siete kabezas”- que abordan la decadencia en la que, dice, ha caído el país posterior a esos hechos. En sus columnas en La Tercera también ha abordado el tema, desde un punto de vista urbanista.

Poduje -académico y magíster en desarrollo urbano- nunca ha sido tampoco un cercano a Chile Vamos. De hecho, en su fallida candidatura a alcalde por Viña del Mar el 2024 su nombre despertó tensión, la que dura hasta estos días con la UDI, RN y Evópoli, que han resentido su llegada al Minvu en reemplazo de Carlos Montes.

Estudio en el Colegio Saint Gabriel’s y el título lo obtuvo en la UC de Valparaíso. Ha hecho clases en las universidades Católica, Mayor y Stanford (EE.UU.), y su carrera ha estado marcada por lo técnico y ha desarrollado posturas clave en esas materias. Por ejemplo, de campamenos ha advertido sobre una “favelización” en los terrenos tomados, similar a lo que ocurre en Brasil con el crimen organizado tomándose esos territorios. Además, ha promovido la postura de Kast de no cobrar contribuciones para la primera vivienda, y ha dicho que se debería flexibilizar la permisología para construir más.