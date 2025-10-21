SUSCRÍBETE
Nacional

¿Jadue a la papeleta ocho días antes de la elección? La idea que planteó el ministro Ascencio en su voto de minoría en el Tricel

Si bien la máxima instancia de la justicia electoral desestimó la reposición ingresada por su defensa, el ministro Gabriel Ascencio fue el único voto que estuvo por acogerlo. En su extensa disidencia el exdiputado DC explicó sus razones.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Faltando exactamente un mes para las elecciones parlamentarias de noviembre, el pasado jueves 16 de octubre el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) echó por tierra la reposición con nuevos antecedentes ingresado por Daniel Jadue (PC). Ese fue el último intento del exalcalde en el Tricel para llegar a la papeleta y poder competir como diputado por el distrito 9.

Lo anterior, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinara reabrir la indagación del caso Achifarp, donde el exjefe comunal aparece como imputado por diferentes delitos, y dejara sin efecto la acusación del Ministerio Público en su contra.

Con ello, Ciro Colombara y Aldo Díaz, abogados que representan al comunista, estimaron que al quedar la acusación sin efecto, la hipótesis que contempla la Constitución para suspender los derechos políticos de un ciudadano no aplican. Sin embargo, tras revisar los antecedentes, el Tricel declaró inadmisible el recurso y por lo tanto Jadue sigue fuera del proceso eleccionario.

La decisión de declarar inadmisible la reposición fue por mayoría y contó con el apoyo de los ministros Mauricio Silva y las ministras Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo. El único voto disidente fue el del ministro Gabriel Ascencio.

Los cinco ministros del Tribunal Calificador de Elecciones. Foto: Poder Judicial.

Según se desprende del voto de Ascencio, no procedía declarar inadmisible la arremetida de Jadue, puesto que para él, habiéndoseles pedido pronunciamiento debían analizar el fondo, más cuando los antecedentes a analizar habían variado. “La reapertura de la investigación y haber dejado sin efecto la acusación es un hecho nuevo que justifica revisar lo resuelto, pues el supuesto fáctico en que se sustentó, es decir, la existencia de la acusación, ya no existe”, expresó el exdiputado DC.

Acto seguido, el magistrado fue al fondo, destacando que el Tricel debe hacer valer derechos fundamentales de las personas, principalmente que “a nadie se le prive arbitrariamente de su derecho a ser candidato”.

En ese sentido, hizo presente que hay que tener en consideración el artículo 22 de la Ley Nº 18.700, que permite el reemplazo de un candidato inscrito ante de la eventualidad de que fallezca antes del octavo día antes de la elección. Por tanto, cuestionó Ascencio, ¿cómo podría tener un ciudadano vivo menos posibilidades que uno fallecido?

La ley no puede dejar en peor pie al partido que presenta un candidato que fue acusado por el Ministerio Público y esta acusación fue dejada sin efecto, que cuando fallece un candidato. No hay que olvidar que las próximas elecciones son el 16 de noviembre. Por lo mismo, faltan más de treinta días para aquella elección. No faltan ocho días, que es la situación del articulo 22 si el candidato fallece", se lee en la extensa disidencia de Ascencio.

El ministro añadió que en el caso de Jadue “no se pide reemplazar a un candidato, como sucede con la figura del fallecimiento, sino que reinstalar a un candidato, que el Servicio Electoral había declarado inscrito y que el Tribunal Calificador de Elecciones lo dejó fuera por considerar que había una acusación penal formulada, pero que ha quedado sin efecto”. Así fue como a juicio suyo el recurso de reposición es “absolutamente procedente”.

Pese a que la postura de Ascencio fue minoría y Jadue ya no tiene más opciones ante el Tricel, aún le queda un último as bajo la manga. Está pendiente que la Primera Sala del Tribunal Constitución (TC) resuelva la admisión a trámite del requerimiento de inaplicabilidad ingresado por su defensa, el que está en tabla para ver durante este miércoles.

Más sobre:Daniel JadueGabriel AscencioTricelLa Tercera PMEleccionesCiro Colombara

