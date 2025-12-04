Jeannette Jara destaca reunión con embajador de EE.UU.: “Conversamos sobre los desafíos que compartimos”

Tras el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que este miércoles la enfrentó por penúltima vez con José Antonio Kast, Jeannette Jara se reunió con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

Un encuentro protocolar entre el diplomático designado por la administración de Donald Trump y la candidata oficialista a la presidencia que la misma abanderada destacó como un ejemplo de la forma en que quiere conducir las relaciones exteriores en su posible gobierno.

“Hoy sostuve una reunión protocolar con Brandon Judd, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile”, confirmó esta noche Jara en su cuenta en la red social X, para luego detallar lo tratado en la reunión.

Hoy sostuve una reunión protocolar con Brandon Judd, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile. Conversamos sobre los desafíos que compartimos y la importancia del diálogo y el multilateralismo para enfrentarlos. Ese es el espíritu con el que quiero conducir nuestras… https://t.co/2pgh7qHFZG — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 4, 2025

De esta forma la exministra del Trabajo aseguró en su publicación: “Conversamos sobre los desafíos que compartimos y la importancia del diálogo y el multilateralismo para enfrentarlos”.

“Ese es el espíritu con el que quiero conducir nuestras relaciones exteriores: con respeto, cooperación y siempre pensando en lo mejor para nuestro país”, remarcó finalmente la candidata de la centroizquierda sobre su cita con el embajador de EE.UU. en Chile.

Algunas horas antes, el mismo Judd destacó su encuentro con la abanderada de Unidad por Chile en su cuenta de X, afirmando que “después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa”.

“Para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”, afirmó el diplomático.