Nacional

Jefaturas del nivel central de Contraloría se someten a test de drogas

“Los resultados de estas pruebas fueron negativos en la totalidad de los casos", informó el organismo.

José Navarrete 
José Navarrete

Hace cerca de un mes, el 9 de septiembre de 2025, las 19 principales jefaturas del nivel central de la Contraloría General de la República se sometieron voluntariamente a exámenes preventivos de detección de consumo de drogas a través de muestras de orina y de cabello.

“Los resultados de estas pruebas fueron negativos en la totalidad de los casos, lo que reafirma la responsabilidad y ética con la cual la Contraloría ejerce sus labores”, destacó el organismo en un comunicado difundida este lunes.

La entidad que encabeza Dorothy Pérez precisó que este procedimiento forma parte de los esfuerzos del órgano fiscalizador “por fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una función pública con altos estándares”.

“Así como la Contraloría ejerce un control externo a nivel nacional por la lucha anticorrupción y promoción de la ética, también impulsa dichos elementos al interior de la organización”, puntualizaron.

A mediados de agosto, durante el Consejo Consultivo de Generales de la policía uniformada, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y los altos mandos de la institución también se sometieron a un test de drogas.

En el Congreso, en tanto, se está discutiendo un proyecto que busca establecer una nueva política de control de drogas, obligando a candidatos y autoridades a realizarse un test para detectar el consumo de estas sustancias.

Asimismo, en agosto, senadores de oposición presentaron una iniciativa que prohíbe el desempeño de cargos y funciones públicas a quienes presenten dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales.

Más sobre:ContraloríaTest de drogas

