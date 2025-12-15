VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    José Antonio Kast se impuso en las cárceles del país: ganó en 14 de los 19 penales habilitados para el balotaje

    De acuerdo con una revisión realizada por La Tercera, Kast obtuvo 394 votos en recintos penitenciarios, correspondientes al 63,04% los sufragios validamente emitidos.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    El triunfo de José Antonio Kast en el balotaje de este domingo fue contundente. Conforme los reportes entregados por el Servel, con el 99,75% de las mesas escrutadas conquistó el 58,16% de las preferencias a nivel nacional.

    Y si se analizan los locales de votación por región, es posible advertir que el abanderado del Partido Republicano se impuso en 14 de las 19 cárceles donde se habilitaron mesas de votación.

    De acuerdo con una revisión realizada por La Tercera, Kast obtuvo 394 votos en recintos penitenciarios, correspondientes al 63,04% los sufragios válidamente emitidos.

    Por su parte, Jeannette Jara se impuso en sólo cuatro recintos penitenciarios donde se celebraron las elecciones de segunda vuelta, con 231 votos (36,96%).

    En la exPenitenciaría, cabe hacer presente, hubo empate. En total, fueron 625 votos válidamente emitidos y 31 nulos o blancos.

    • CP Arica (48): Kast 64,58% (31) Jara 35,42% (17)
    • CP Alto Hospicio (60): Kast 90% (54) Jara 10% (6)
    • CP Antofagasta (55): Kast 63,64% (35) Jara 36,36% (20)
    • CP Femenino Antofagasta (27): Kast 48,15% (13) Jara 51,85% (14)
    • CDP Calama (27): Kast 77,78% (21) Jara 22,22% (6)
    • CDP Tocopilla (36): Kast 83,33% (30) Jara 16,67% (6)
    • CP La Serena (33): Kast 93,94% (31) Jara 6,06% (2)
    • CP Valparaíso (17): Kast 82,35% (14) Jara 17,65% (3)
    • CCP Colina (29): Kast 75,86% (22) Jara 24,14% (7)
    • CPF San Joaquín (27): Kast 59,26% (16) Jara 40,74% (11)
    • CDP Santiago Sur (32): Kast 50% (16) Jara 50% (16)
    • CDP Santiago 1 (15): Kast 53,33% (8) Jara 46,67% (7)
    • CDP Puente Alto (37): Kast 32,43% (12) Jara 67,57% (25)
    • CPF San Miguel (29): Kast 62,07% (18) Jara 37,93% (11)
    • CP Rancagua (11): Kast 72,73% (8) Jara 27,27% (3)
    • CP Biobío (59): Kast 25,42% (15) Jara 74,58% (44)
    • CP Temuco (37): Kast 32,43% (12) Jara 67,57% (25)
    • CP Valdivia (27): Kast 74,07% (20) Jara 25,93% (7)
    • CP Punta Arenas (19): Kast 94,74% (18) Jara 5,26%(1)

    Conforme antecedentes recopilados por este medio, durante el proceso eleccionario en cárceles había 1.011 personas habilitadas para sufragar, aunque sólo lo hicieron 656 de ellos, correspondiente al 64,89%.

    Dichos votantes correspondieron a 277 funcionarios de Gendarmería, 338 personas privadas de libertad y 41 personas externas (exprivados de libertad).

    Portada del dia

