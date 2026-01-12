SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    José Antonio Kast se reúne con Gloria Ana Chevesich para abordar proyectos de ley relativos al Poder Judicial

    "Es importante saber cuáles son las necesidades que tiene el Poder Judicial (...) Mientras yo era diputado, se discutía esta reforma (procesal civil) que era urgente y todavía no sale”, manifestó el presidente electo sobre su reunión con la presidenta de la Corte Suprema.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich y el presidente electo José Antonio Kast.

    El presidente electo José Antonio Kast se reunió en la mañana de este lunes con la nueva presidenta de la Corte Suprema -y primera mujer en el cargo- Gloria Ana Chevesich.

    Kast llegó a eso de las 10.30 horas al Palacio de los Tribunales de Justicia, en el centro de Santiago, luego de dar un discurso en la inauguración del Congreso Futuro.

    No se trató del primer encuentro entre ambos. El pasado lunes, Chevesich, al igual que su antecesor en el cargo Ricardo Blanco, estuvo presente en la ceremonia de proclamación de Kast como presidente electo, que llevó a cabo el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

    Al término de la reunión de este lunes, la presidenta del máximo tribunal entregó sus impresiones: “Fue una reunión muy importante, muy interesante conocer la postura que él tiene sobre la materia, en torno a la labor que desempeña el Poder Judicial. Él está muy interesado en que las instituciones presten su labor, cumplan su misión institucional. Abordamos los proyectos de ley que queremos que sean prioridad en el Congreso, entre ellos el proyecto de reforma constitucional que saca todas aquellas labores no jurisdiccionales de la Corte Suprema, que es una petición que venimos manifestando desde el año 2014″.

    “También aludimos a un anteproyecto de ley que reforma la Academia Judicial, en el sentido de tener unos jueces de inicio. Es toda una iniciativa que cuenta con el beneplácito tanto de la Academia Judicial como con la Corte Suprema y creo que nos va a permitir resolver la ausencia de magistrados y magistradas cuando tienen que subir suplencias o interinatos en los diferentes tribunales del país. (Kast) está muy preocupado de la seguridad de las unidades judiciales y también de los jueces y las juezas, o sea, los miembros de la Judicatura que prestan labores, sobre todo en materia criminal, en materia penal”, añadió.

    Por su parte, el presidente electo destacó la trayectoria de Chevesich y manifestó que “también es importante saber cuáles son las necesidades que tiene el Poder Judicial, en las atribuciones que tiene, en la tramitación de ciertas normas que pueden, a lo mejor, llevar diez años en el Poder Legislativo. El tema de la reforma procesal civil. Mientras yo era diputado, se discutía esta reforma que era urgente y todavía no sale”.

    “Bueno, es importante saber cuáles son las líneas de acción que quiere llevar adelante el Poder Judicial para mejorar el servicio a los ciudadanos. Porque, de nuevo, todo nuestro actuar tiene que ser desde la persona hacia arriba. Y si la persona no tiene una buena atención en la Corporación de Asistencia Judicial, o no tiene una buena atención en el Tribunal de Familia, o en el Tribunal Laboral, bueno, va a decir ¿quién es responsable de esto? Y la responsabilidad recae en el Ejecutivo, en el Legislativo, que le dé las herramientas al Poder Judicial para atender bien las necesidades y las urgencias de la ciudadanía", zanjó.

