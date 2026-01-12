Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias
“Nosotros no queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia", señaló el presidente electo.
Saludando y felicitando al Presidente Gabriel Boric, el presidente electo, José Antonio Kast, comenzó su alocución en Congreso Futuro 2026.
Hecho el gesto, continuó su discurso: "Chile necesita la ciencia. Chile no tiene futuro sin ciencia y lo han señalado los que me han antecedido en la palabra. Se ha dicho en estos días o en algunos días anteriores que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice, y quiero responder mirándolo de frente, diciéndole que eso no va a ser así. Y, como digo siempre, lo vamos a sorprender".
“Creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriota”, añadió.
“Nosotros no queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo, no que la gente tenga temor a la inteligencia artificial. Muy por el contrario. Queremos que las personas tengan mejor calidad de vida y eso requiere innovación. Eso requiere audacia. Eso requiere que nos unamos para construir, no para polemizar”, complementó.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.