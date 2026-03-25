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    Joven de 20 años muere tras ser baleado en Cerro Navia: recibió un impacto de bala mientras se encontraba al interior de vehículo

    El hecho está siendo investigado por personal de la Fiscalía ECOH en conjunto con la PDI.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un joven de 20 años murió durante la madrugada de este miércoles, luego de recibir un impacto de bala mientras se encontraba al interior de un vehículo en la comuna de Cerro Navia.

    Los hechos se registraron alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando por causas que se investigan la víctima fue baleada por desconocidos.

    Según detalló el fiscal ECOH Rubén Salas, “la información que tenemos hoy día es preliminar, tiene que ver con encontrar a una víctima al interior de un vehículo con esta herida a bala, hay una bala percutida que tiene que ver con el impacto que recibió la víctima y algún otro antecedente que podría esto estar relacionado más bien con un robo de vehículo u otra especie”.

    A pesar de esto, según detalló “el celular de la víctima se encuentra, el vehículo en el que se transportaba la víctima también está en el lugar, no fue sustraído. Por lo tanto, hay algunas especies que son de propiedad de la víctima que se encuentran todavía acá en el lugar”.

    Es así como señaló que no se puede descartar ni asegurar que el crimen esté ligado al crimen organizado.

    La víctima corresponde a un joven de 20 años, chileno, “tenía algunos antecedentes, pero los antecedentes que tenía son por delitos comunes, no está relacionado directamente con crimen organizado”.

    El hecho está siendo investigado por personal de la Fiscalía ECOH en conjunto con la PDI.

    Más sobre:PolicialHomicidioCerro Navia

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