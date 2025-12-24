Juez destituido por el Senado: sumario en la Corte Suprema contra Diego Simpertigue “se sigue instruyendo”

Este lunes, el Senado aprobó la acusación constitucional que se presentó contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue luego de que surgieran antecedentes de sus vínculos con los abogados formalizados en la llamada trama bielorrusa, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Mediante un comunicado dado a conocer este martes por el sitio del Poder Judicial, la Corte Suprema informó que tomó conocimiento de la decisión adoptada por los senadores, que implica la destitución de Simpertigue de su cargo.

“Celosos de lo que establece la Constitución Política de la República, reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión tomada por el Senado en el marco de sus atribuciones, por lo cual no nos corresponde calificarla ni realizar cuestionamientos a su respecto”, señalaron.

Asimismo, confirmaron que sigue en curso el sumario a cargo del fiscal judicial Jorge Pizarro.

“La Corte Suprema dispuso el 14 de noviembre la apertura de una investigación administrativa en contra del citado ministro, la que se sigue instruyendo por parte del fiscal judicial”, precisaron.

El año pasado, cuando, también por una acusación constitucional, el Congreso destituyó a Sergio Muñoz, el magistrado enfrentaba una investigación en la Comisión de Ética de la Suprema. Tras la sanción, el Pleno del máximo tribunal decidió archivar los antecedentes en virtud de lo resuelto por el Congreso.

El caso de Simpertigue es distinto. El sumario, por el que se decidió suspender al juez por dos meses, tiene una tramitación con plazos y etapas regladas.

El pasado 19 de diciembre, Pizarro notificó a Simpertigue del cierre de la etapa de investigación y le formuló cargos por no inhabilitarse en resoluciones de causas en las que intervinieron los abogados Vargas y Lagos.