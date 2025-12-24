SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Juez destituido por el Senado: sumario en la Corte Suprema contra Diego Simpertigue “se sigue instruyendo”

    El máximo tribunal dispuso el 14 de noviembre la apertura de una investigación administrativa en contra del magistrado sancionado por el Congreso. El 19 de diciembre, el fiscal judicial formuló cargos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este lunes, el Senado aprobó la acusación constitucional que se presentó contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue luego de que surgieran antecedentes de sus vínculos con los abogados formalizados en la llamada trama bielorrusa, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

    Mediante un comunicado dado a conocer este martes por el sitio del Poder Judicial, la Corte Suprema informó que tomó conocimiento de la decisión adoptada por los senadores, que implica la destitución de Simpertigue de su cargo.

    “Celosos de lo que establece la Constitución Política de la República, reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión tomada por el Senado en el marco de sus atribuciones, por lo cual no nos corresponde calificarla ni realizar cuestionamientos a su respecto”, señalaron.

    Asimismo, confirmaron que sigue en curso el sumario a cargo del fiscal judicial Jorge Pizarro.

    “La Corte Suprema dispuso el 14 de noviembre la apertura de una investigación administrativa en contra del citado ministro, la que se sigue instruyendo por parte del fiscal judicial”, precisaron.

    El año pasado, cuando, también por una acusación constitucional, el Congreso destituyó a Sergio Muñoz, el magistrado enfrentaba una investigación en la Comisión de Ética de la Suprema. Tras la sanción, el Pleno del máximo tribunal decidió archivar los antecedentes en virtud de lo resuelto por el Congreso.

    El caso de Simpertigue es distinto. El sumario, por el que se decidió suspender al juez por dos meses, tiene una tramitación con plazos y etapas regladas.

    El pasado 19 de diciembre, Pizarro notificó a Simpertigue del cierre de la etapa de investigación y le formuló cargos por no inhabilitarse en resoluciones de causas en las que intervinieron los abogados Vargas y Lagos.

    Más sobre:Diego SimpertigueJorge PizarroSumarioPoder JudicialCorte SupremaMario VargasEduardo LagosTrama bielorrusa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Lo más leído

    1.
    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    2.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    3.
    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    4.
    “Resulta obligatoria”: Contraloría ordena al Minsal publicar íntegramente nuevo decreto GES tras divulgar un extracto

    “Resulta obligatoria”: Contraloría ordena al Minsal publicar íntegramente nuevo decreto GES tras divulgar un extracto

    5.
    Tenían hasta una granada de guerra: tres venezolanos detenidos en El Bosque por narcotráfico y porte ilegal de armas y explosivos

    Tenían hasta una granada de guerra: tres venezolanos detenidos en El Bosque por narcotráfico y porte ilegal de armas y explosivos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año
    Chile

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    Juez destituido por el Senado: sumario en la Corte Suprema contra Diego Simpertigue “se sigue instruyendo”

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
    Negocios

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años