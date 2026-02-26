SUSCRÍBETE
    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    "La Fiscalía en este caso está solicitando las penas más altas que contempla nuestro ordenamiento penal”, explicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

    José Navarrete

    La próxima semana podría conocerse el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete en el juicio contra Nicolás Rivas Paillao y los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, que se desarrolla desde el 19 de enero.

    El Ministerio Público los acusa de ser los autores del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, perpetrado en la madrugada del 27 de abril de 2024 en Cañete, Región del Biobío.

    En su alegato de clausura, el fiscal César Schibar sostuvo que “lo que buscan el Ministerio Público y las víctimas no es venganza, sino un juicio justo y un reproche proporcional a la gravedad de los hechos”.

    “Hoy día no solo se juzga un delito, a lo largo de este juicio, sino que se reafirma que en nuestro Estado, en nuestro país, en este Estado de Derecho, la violencia organizada y el desprecio a la autoridad no está por sobre la ley”, recalcó.

    La Fiscalía de La Araucanía pidió para los cuatro acusados la pena de presidio perpetuo calificado, además de otras sanciones.

    En la sala estuvieron presentes familiares de los funcionarios fallecidos, entre ellos sus viudas luciendo poleras con fotografías de los tres carabineros mártires.

    El veredicto podría conocerse el lunes o al día siguiente, una vez finalizadas las réplicas.

    El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que “durante más de 25 jornadas de juicio se ha rendido prueba testimonial y prueba pericial”.

    La indagatoria permitió recuperar evidencia de ADN que según la acusación- vincula a los imputados con uno de los sitios del suceso y con especies sustraídas a las víctimas.

    “Esperamos conocer durante la próxima semana el veredicto respecto de este caso. En atención a la gravedad del hecho, a las características que este tiene, a tratarse de un atentado no solo en contra de las personas, de los carabineros, sino que también en contra de la institucionalidad y del Estado en su conjunto, es que la Fiscalía en este caso está solicitando las penas más altas que contempla nuestro ordenamiento penal”. manifestó el fiscal Garrido.

    Los policías fueron emboscados en el sector Antiquina, a la altura del kilómetro 25 de la ruta P-72S, que une Cañete con Tirúa, cuando iban a fiscalizar una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumplía el tío de los acusados en una causa por porte de arma y droga.

    Según la investigación, las víctimas fueron asesinadas en un “fusilamiento”, atendiendo que sus lesiones, de acuerdo a las pericias, permiten presumir que fueron inferidas con el armamento apoyado en su cuerpo y desde arriba.

    Una de las armas utilizadas, de acuerdo a la indagatoria, fue la subametralladora que se pertenecía al cabo Arévalo y que Tomás Antihuen portaba cuando fue detenido.

