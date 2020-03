Junaeb en alerta por abastecimiento: busca 20 millones de huevos para llenar canastas de alimento escolar

Este miércoles, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) comenzará a distribuir en los colegios las canastas de alimentos para escolares, que reemplazará el tradicional almuerzo que recibían en los casinos, debido al cierre de dos semanas de los colegios, por efecto del coronavirus.

La caja contendrá alimentos para 15 días y podrá ser retirado del colegio por los escolares o sus apoderados. Sin embargo, la institución, al igual que muchos chilenos, ha tenido dificultades para encontrar todos los productos que necesita, debido al desabastecimiento de algunos insumos.

El director de la Junaeb, Jaime Tohá, explicó que “hemos tenido dificultades para encontrar algunos productos, como colados y lácteos. Además, necesitamos 20 millones de huevos. Son cifras considerables”. Detalló, además, que el precio de las pastas ha subido 10%.

“Este es un operativo muy grande, tuvimos que modificar los puntos de entrega para pasar a un sistema de canastas, que hay que montar y distribuir”, dice el encargado. En toda la logística, están trabajando 30 empresas y 35 mil manipuladoras de alimentos, y se tomó como ejemplo casos de distribución similares realizados por la FAO y otros países.

Distribución paulatina

En una primera etapa, la Junaeb distribuirá 1,2 millones de cajas de alimentos, y dependiendo de la demanda, entregará otras 400 mil canastas, con lo que cubriría toda la población beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar.

Sin embargo, la entrega de la caja será paulatina, entre el jueves y el miércoles de la próxima semana, para evitar que los apoderados se aglomeren en un solo día en los colegios y evitar así posibles contagios.

Tohá explió que “la entrega no será masiva, sino que diferida, porque esta operación no puede ser una fuente de contagios”. Para ello, los apoderados serán contactados por el propio colegio para que retiren los alimentos.

“Llamamos a los apoderados a no concurrir a los establecimientos mientras no hayan sido convocados. Esto es igual que una vacunación. Se les convocará para retirar la canasta, para que no tengamos filas”, contó. También habrá entregas el fin de semana, para que todo el proceso dure máximo una semana.

El director detalló que la operación tendrá un costo similar a la entrega regular de alimentos, la que demanda un presupuesto de $3.300 millones diarios.

La canasta incluye un desayuno, que tendrá leche, cereales y huevos. El almuerzo incluirá legumbres, carne en formato preelaborado, atún, huevos, arroz, fideos y puré de frutas, que deben ser preparados en los hogares. Para los preescolares, la canasta llevará leche, colados y picados.

“Del jardín a la casa”

Mientras la Junaeb distribuye los alimentos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) comenzó a difundir material pedagógico para que sirvan de entretención para los niños que se quedan en la casa por la suspensión de clases.

En el sitio web de la institución (www.junji.cl) habrá una sección llamada “Del jardín a la casa”, que contendrá videos, programas infantiles del CNTV, consejos y actividades para hacer en casa, las cuales se renovarán todos los días.