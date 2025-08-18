SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Juzgado de Garantía acoge solicitud para la extradición de Alberto Carlos Mejía, imputado por el homicidio del “Rey de Meiggs”

El sujeto imputado por el homicidio del “Rey de Meiggs” fue detenido en la ciudad colombiana de Barrancabermeja.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Durante la mañana de este lunes 18 de agosto, el juzgado aprobó la solicitud para la extradición de Alberto Carlos Mejía, imputado en la investigación por el homicidio del “Rey de Meiggs”.

En la audiencia la jueza a cargo de la causa apuntó que “dándose por suficientemente acreditado entonces los supuestos establecidos en el artículo 431 del Código Procesal Penal se admite a tramitación la solicitud de extradición y se da inicio al proceso de extradición activa realizada por el Ministerio Público, por tanto elévense los antecedentes a la excelentísima Corte de Apelación de Santiago”.

El fiscal Miguel Ángel Orellana, destacó la medida señalando que “la audiencia resultó de manera exitosa para el Ministerio Público. Lo que hicimos fue dar inicio al proceso de extradición activa respecto del imputado. Atendido que el imputado ya se encontraba formalizado de manera previa y había sido solicitada su medida cautelar y decretada su medida cautelar de prisión preventiva”.

De acuerdo a lo que agregó, “las buenas coordinaciones de nuestra Policía y del Ministerio Público a través de la Unidad de Cooperaciones Internacionales y Extradiciones han permitido actuar de manera con bastante celeridad en este caso y por lo tanto con los antecedentes que la Fiscalía le entregó al Tribunal se dio inicio a este proceso de extradición”.

Cabe recordar que Alberto Carlos Mejía fue detenido en la ciudad colombiana de Barrancabermeja, a casi 300 kilómetros de Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela.

Según agregó el fiscal se van a remitir durante la jornada de hoy los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago para iniciar el proceso de extradición y "al mismo tiempo va a decretar, si es que lo tiene a bien, luego de que el Ministerio Público le entregue los antecedentes respectivos, una orden de detención previa".

El fiscal, además abordó el tiempo que podría tardar la orden de detención previa con miras a extradición, apuntando que “en los próximos días creemos que, en definitiva, se va a resolver de manera muy rápida y luego se hacen los canales diplomáticos respectivos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Respecto a la orden de detención previa, el fiscal explicó que “esto es muy importante porque la cooperación internacional en este tipo de investigaciones resulta clave y la existencia de procesos que hacen todo más ágil, como por ejemplo el de las detenciones en virtud de difusiones rojas, nos permite que, en definitiva, los canales jurídicos, los canales judiciales y los canales diplomáticos tengan un tiempo para poder actuar una vez que son identificados”.

Más sobre:FiscalíaSicarioExtradiciónAlberto Carlos Mejía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

La deuda externa de Chile sigue subiendo y equivale al 80% del PIB

El millonario fraude informático que afectó al controlador de Tanner, Ricardo Massu

Cafeterías gourmet crecen 110 % en la zona oriente y proyectan nueva ola de aperturas

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Servicios

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 17 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena
Chile

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

La deuda externa de Chile sigue subiendo y equivale al 80% del PIB
Negocios

La deuda externa de Chile sigue subiendo y equivale al 80% del PIB

El millonario fraude informático que afectó al controlador de Tanner, Ricardo Massu

Cafeterías gourmet crecen 110 % en la zona oriente y proyectan nueva ola de aperturas

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014
El Deportivo

La U presenta su tercera camiseta inspirada en el modelo usado entre 2012 y 2014

Dónde y a qué hora ver a Internacional vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Estudiantes vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”
Mundo

Trump dice que los rehenes secuestrados en Gaza sólo serán liberados cuando Hamas sea “destruido”

Alexander Stubb, el Presidente de Finlandia y amante del golf que habría convencido a Trump para negociar la paz en Ucrania

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot