Kast blinda a ministra Steinert y respalda versión que responsabiliza a la PDI por la remoción de prefecta (r) Peña

Por primera vez, la mañana de este martes, el Presidente José Antonio Kast abordó una de las polémicas en la que se ha envuelto la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La exfiscal ha debido enfrentar una serie de críticas luego de que solicitara al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la policía civil, la prefecta general (r), Consuelo Peña.

Cuando esta polémica explotó y Steinert expuso ante la Cámara, tomó distancia de su solicitud y afirmó que el llamado a retiro de Peña fue una decisión institucional de la PDI, pese a que la remoción se ejecutó tras una reunión de la ministra con Cerna, instancia en que la autoridad ordenó la salida de Peña. A lo que se suma que la salida de la prefecta (r) ocurrió posterior al oficio en que la titular de Seguridad exigió explicaciones por el cambio de funcionarios de la PDI en Iquique mientras ella era fiscal.

Pese a los cuestionamientos recibidos por Steinert durante estos días, la versión de la titular de Seguridad este martes fue respaldada por el Mandatario. En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) Kast afirmó que “la decisión es de la máxima autoridad de la PDI”.

“El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona (Consuelo Peña) y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando”, dijo el jefe de Estado. Con esa respuesta, Kast optó por respaldar a su ministra y cuadrarse con la versión que aloja en la PDI todo el conflicto por Peña.

Pero el respaldo del Presidente Kast generó críticas en el Congreso. Por ejemplo, el senador Iván Flores (DC) afirmó que “con toda honestidad, debo decir que me da vergüenza la institucionalización de la mentira, por las razones que sean (...) A mí de verdad me da vergüenza que ahora, después de todo lo que ha pasado y de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se sabe, el Presidente blinde a la ministra Steinert”. Flores añadió que “la verdad es que era tan fácil decir la verdad y asumir las responsabilidades por aquello”.

En la misma instancia, el Mandatario también apuntó a que su “relación con los ministros es bastante directa y fluida, pero lo que yo he aprendido es que uno tiene que dejar que los equipos trabajen, que los equipos tomen las medidas necesarias para que se vaya desarrollando un buen trabajo (…) y en ese sentido hemos conversado de muchos temas con la ministra”.

“La seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes (...) y dentro de las atribuciones de la ministra está ordenar cómo va a gestionar”, agregó.

Sin entregar mayores detalles a los planes del gobierno, Kast señaló que “acá hay un cambio radical en cómo se ha administrado el ministerio y eso es algo que vamos a ir demostrando en el tiempo (…) acá hay una nueva manera de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, de cómo reestructurar, por parte de los mandos y darle la confianza a los mandos para que ellos puedan tomar las decisiones que ellos estimen convenientes”.

“Les damos la confianza a los mandos de las instituciones para que organicen su institución (…) ellos tienen que tomar las decisiones para ejecutar e implementar el buen servicio de sus instituciones”, concluyó.