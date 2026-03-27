Kast condena fatal riña escolar en Calama e instruye a ministras de Educación y Seguridad a viajar al norte

A través su cuenta de X, el Presidente José Antonio Kast condenó la brutal riña escolar en Calama , que terminó con una inspectora muerta y cuatro heridos.

En detalle, lo que se sabe hasta ahora de la situación es que con el fin de separar una pelea que se dio en el patio del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, la inspectora María Victoria, de 59 años, recibió un ataque con un arma blanca en su cuello.

El agresor fue un estudiante de 18 años que actualmente cursa cuarto medio.

Al respecto, el Mandatario escribió: "Condenamos el brutal ataque en un colegio de Calama. Una inspectora murió y cuatro personas resultaron heridas”.

“Un colegio no puede ser un lugar de violencia”, acotó.

En esa línea, dio a conocer que instruyó a las ministras de Educación, María Paz Arzola; y de Seguridad, Trinidad Steinert, a viajar al norte “para liderar la respuesta de este grave hecho”.