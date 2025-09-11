Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

En medio del primer debate que congrega a los ocho candidatos a llegar a La Moneda, José Antonio Kast planteó como necesario que no se disminuya el presupuesto del Ministerio Público. Esto, en medio del bloque donde expusieron sobre medidas para fortalecer la seguridad.

“Ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido, como lo hizo el ministro que ya no está”, dijo el abanderado del Partido Republicano.

Sin embargo, esa información es falsa. De acuerdo con las cifras de la Dipres, los dineros destinados a la Fiscalía crecieron un 6,41% el último año, de $270.426.937.000 en 2024 a $287.752.529.000 en 2025.

Eso sí, en enero se conoció que habría una reducción de alrededor de $7.064 millones, pero se revirtió a las pocas semanas. Esa medida finalmente quedó sin efecto, tal como anunció en su momento el entonces ministro de Hacienda Mario Marcel y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Para el próximo año, en tanto, este mismo miércoles el máximo persecutor confirmó que la futura ley de presupuesto 2026, según la información expuesta por parte de la Dipres de forma preliminar, también considera un incremento.