Kast replica operativos policiales de Boric: hubo 2.905 aprehendidos en tres días y la mayoría ya tenía orden de detención

Desde la Región de Arica y Parinacota, este lunes, el Presidente José Antonio Kast, acompañado de una serie de ministros, entre ellos la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, dieron a conocer los resultados de la “Operación Seguridad Total”, acción policial que logró casi tres mil detenidos en un operativo que volvió a repetir un sistema que ya se ejecutaba en la administración del expresidente Gabriel Boric.

Las cifras dadas a conocer por la nueva administración se concretaron tras la realización del Consejo de Seguridad, instancia que por primer vez se realizó en región y que además contó con la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Lo anterior, en medio de la gira del Mandatario a la frontera norte para poner en marcha el “Plan Escudo Fronterizo”, concretando el inicio de las obras para construir la zanja que busca impedir el ingreso irregular al país.

Según las cifras entregadas por Steinert, el megaoperativo desarrollado por Carabineros y la PDI entre el 12 y 14 de marzo, logró la detención de 2.905 “prófugos de la justicia” . Del total de detenidos, ocho personas fueron apresadas por el delito de homicidio, 174 por robo violento y 66 por delitos sexuales.

“Es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país“, destacó Steinert.

Un operativo que se hereda

Pese a que el gobierno destacó que se trata de un operativo realizado por las dos policías, y resaltó el número de detenidos en tres días, la denominada “Operación Seguridad Total” replica a lo ya realizado por la administración de Boric.

Encabezadas por el entonces ministro de Seguridad, Luis Cordero, en agosto de 2025, la exadministración inició los operativos que, por primera vez, reunía a Carabineros y la PDI, en lo que en esa ocasión denominaron “Operación Fortaleza” . El trabajo conjunto, ahora continuado por la administración de Kast, se realizó en tres ocasiones y en cada una de estas, igualmente, logró la detención de más de 2 mil personas.

En la primera ocasión, en el operativo de agosto, Cordero anunció que lograron la detención de 2.135 personas. Un mes después, en la “Operación Fortaleza 2″, el número ascendió a 3.348 detenidos y en su tercera versión de noviembre, ese número alcanzó las 2.495 personas. En esta última ocasión, el anuncio fue encabezado por el propio Boric, quien definió la acción como “una muestra muy clara de la presencia del Estado en todo el territorio nacional y que, además, actúa con eficacia”.

A nivel regional las policías este lunes también dieron cuenta de este operativo y lo reportaron como “Operación Fortaleza”, el mismo nombre con el que era anunciado en la administración Boric. En Los Ríos, por ejemplo, se indicó que fueron 80 detenidos y los representantes de ambas policías destacaron que “seguirían” con la “Operación Fortaleza coordinada por el Ministerio de Seguridad”.

Anuncio de Operación Fortaleza durante la administración de Boric.

En esta ocasión, la ministra de Seguridad afirmó que “este operativo lo vamos a seguir realizando, no vamos a parar, es más, vamos a unir a otras instituciones del Estado, para que los autores de delitos enfrenten a la justicia. Vamos a sumar a la Policía Marítima y otros actores para que esto no pare”.

Si bien la operación conjunta entre ambas policías se comenzó a realizar durante la administración de Boric, en gobiernos anteriores también se han realizado el mismo tipo de rondas , aunque por aquel entonces sólo por parte de Carabineros. Ejemplo de aquello fue lo realizado en julio de 2018, cuando el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, anunció una acción masiva que terminó con 4.257 detenidos. En la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, en 2014, igualmente llevó a cabo lo mismo.

Pocas flagrancias

De los 2.905 detenidos, 1.328 fueron apresados por Carabineros. De todos ellos, el 97% contaba con órdenes vigentes de detención, es decir, sólo el 3% fue aprehendido cometiendo algún delito al momento de ser controlados .

Por parte de la PDI, lograron detener a 1.577 personas, donde 1.325 fueron apresados por delitos de menor peligrosidad, la mayoría de ellos por deudas en pensión de alimentos, amenazas simples y lesiones menos graves.

Los 252 restantes fueron detenidos por delitos más violentos: 104 fue por microtráfico de drogas, 47 por porte de armas, 41 por tráfico, 31 por robo con intimidación, 23 por abuso sexual, nueve por violación y cuatro por homicidio.

Todo lo anterior se traduce en que la gran mayoría de las personas que fueron apresadas por tener una orden pendiente podrían corresponder a requerimientos para presentarse a audiencias, comparecer a citaciones judiciales, entre otras. Por otro lado, no se dio a conocer cuántas personas, del total de detenidos, quedaron apercibidas, pasaron a control de detención o fueron formalizadas . El reporte del Ejecutivo tampoco incluye cuántos quedaron en prisión preventiva, una cifra que siempre es bastante baja respecto del total de detenidos debido a la poca gravedad de los delitos por los que fueron aprehendidos.

El operativo además logró la incautación de 24 vehículos, 23 armas de fuego y casi una tonelada de droga entre ambas policías, entre las que destacan la marihuana, cocaína y ketamina.