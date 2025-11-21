Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

La familia de Kytzia Zamora Gómez, alumna del 1° medio E del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, perdió el contacto con la adolescente conocida por sus pares como Francis desde las 14.30 horas del miércoles 19 de noviembre.

La familia realizó una denuncia por presunta desgracia a las pocas horas.

Según indicaron desde el liceo, en una declaración difundida a la comunidad, en conjunto con la Municipalidad de Providencia se solicitó a Carabineros prioridad para el caso, y la cuadrilla de seguridad municipal 1414 “ha realizado la búsqueda en la comuna (puentes, sectores aledaños) entendiendo que el tiempo es un factor importante, y ha difundido también la información por sus redes para ampliar la opción de búsqueda y recopilación de información”.

También la dirección y el área Mujer y Equidad del liceo sostuvieron una reunión con Metro de Santiago para contar con las grabaciones de las cámaras de seguridad y así trazar la ruta de desplazamiento de la adolescente para poder ubicarla.

La comunidad escolar está coordinando equipos para realizar búsquedas localizadas en el trayecto que habitualmente transita la estudiante y disponer avisos con datos de contacto para recibir información.

“Hacemos un llamado a mantener la calma, estar atentos y mantener a resguardo a sus hijos e hijas”, señalaron en la declaración a nombre de Makarenna Bustiman Sepúlveda, directora del establecimiento.

Las averiguaciones hechas hasta ahora en el marco de la búsqueda plantean que la menor fue vista por última vez en Elena Blanco, a cerca de cinco cuadras del liceo, a eso de las 16.00 horas del miércoles.

Estaba usando el buzo del liceo, azul marino con rayas celeste, y una polera verde ancha. Llevaba su mochila, un banano y un bolso en el que llevaba productos que vendía para genera ingresos.

“A las 14.55 me escribe y me dice: Voy a casa. Después de eso no tuve más contacto con ella“, contó su madre, Stephanie Gómez en Buenos Días a Todos de TVN.

Su familia utilizó la aplicación de rastreo de su teléfono y encontró el aparato en un basurero de Miguel Claro con Elena Blanco.

La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) está desarrollando diligencias.