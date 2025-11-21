BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

    Su familia utilizó la aplicación de rastreo de su teléfono y encontró el aparato en un basurero de Miguel Claro con Elena Blanco.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Buscan a Kytzia Zamora, desaparecida en Providencia.

    La familia de Kytzia Zamora Gómez, alumna del 1° medio E del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, perdió el contacto con la adolescente conocida por sus pares como Francis desde las 14.30 horas del miércoles 19 de noviembre.

    La familia realizó una denuncia por presunta desgracia a las pocas horas.

    Según indicaron desde el liceo, en una declaración difundida a la comunidad, en conjunto con la Municipalidad de Providencia se solicitó a Carabineros prioridad para el caso, y la cuadrilla de seguridad municipal 1414 “ha realizado la búsqueda en la comuna (puentes, sectores aledaños) entendiendo que el tiempo es un factor importante, y ha difundido también la información por sus redes para ampliar la opción de búsqueda y recopilación de información”.

    También la dirección y el área Mujer y Equidad del liceo sostuvieron una reunión con Metro de Santiago para contar con las grabaciones de las cámaras de seguridad y así trazar la ruta de desplazamiento de la adolescente para poder ubicarla.

    La comunidad escolar está coordinando equipos para realizar búsquedas localizadas en el trayecto que habitualmente transita la estudiante y disponer avisos con datos de contacto para recibir información.

    “Hacemos un llamado a mantener la calma, estar atentos y mantener a resguardo a sus hijos e hijas”, señalaron en la declaración a nombre de Makarenna Bustiman Sepúlveda, directora del establecimiento.

    Las averiguaciones hechas hasta ahora en el marco de la búsqueda plantean que la menor fue vista por última vez en Elena Blanco, a cerca de cinco cuadras del liceo, a eso de las 16.00 horas del miércoles.

    Estaba usando el buzo del liceo, azul marino con rayas celeste, y una polera verde ancha. Llevaba su mochila, un banano y un bolso en el que llevaba productos que vendía para genera ingresos.

    “A las 14.55 me escribe y me dice: Voy a casa. Después de eso no tuve más contacto con ella“, contó su madre, Stephanie Gómez en Buenos Días a Todos de TVN.

    Su familia utilizó la aplicación de rastreo de su teléfono y encontró el aparato en un basurero de Miguel Claro con Elena Blanco.

    La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) está desarrollando diligencias.

    Más sobre:Policial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Gobierno decide no perseverar en compra de inmuebles del expresidente Patricio Aylwin

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial
    Chile

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia
    Negocios

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Bancos de Estados Unidos dan pie atrás a plan original de ayuda a la Argentina de Javier Milei

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay
    El Deportivo

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales
    Mundo

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores