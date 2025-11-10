La Araucanía: gobierno invoca la Ley Antiterrorista y se querella por seguidilla de ataques incendiarios en Vilcún y Carahue

El Ministerio de Seguridad Pública presentó dos querellas por los ataques incendiaros que se registraron durante el fin de semana en la Región de La Araucanía, hechos que motivaron al titular de la cartera, Luis Cordero, realizar una visita a la zona.

Los primeros ataques se registraron la madrugada del viernes, en la comuna de Vilcún. Allí un grupo de desconocidos quemó una bodega situada en el sector El Natre. En el lugar, se encontró un lienzo con la consigna: “Libertad a los PPM M. LLanquileo, E. Montoya, L. Tranamil, N. Queupil. Nuestro objetivo es WALLMAPU”.

Más tarde, encapuchados se dirigieron al fundo El Traipo, donde prendieron fuego a una bodega, dos ramplas y cuatro tractores. Al igual que en el ataque anterior, en el sitio se encontró un lienzo con el texto: “Lienpi. Lemun. Catrillanca. Weichafe De La Nacion Chew Muley Mapuche. J. Ceuñil Wam. No las condenas. Ni las muertes detendrán la residencia”.

Otro ataque se registró la madrugada del domingo, donde un grupo llegó hasta el predio Galicia de la Empresa Forestal 3 Curanco, donde quemaron siete máquinas forestales. En el lugar también se dejó un lienzo alusivo a la orgánica radical Weichan Auka Mapu, conocida bajo las siglas WAM.

Sobre estos hechos, el gobierno presentó una querella criminal “en contra de todos quienes resulten responsables, en su calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de asociación terrorista, previsto y sancionado en el artículo 1° de la Ley N° 21.732″.

A esta acción judicial se suma una querella por un ataque incendiario ocurrido en el sector Cullinco Bajo, en la comuna de Carahue, donde un grupo de desconocidos incendió la madrugada del sábado dos máquinas destinadas a la carga de material. En el lugar se encontró un lienzo adjudicado a la WAM.

Al igual que en el caso anterior, el gobierno presentó la querella “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de asociación terrorista”.

Tras la seguidilla se ataques incendiarios, el ministro Cordero anunció una visita a La Araucanía para analizar la situación en terreno.

Según pudo conocer La Tercera, el objetivo del viaje es revisar y trabajar en medidas de seguridad frente a los ataques registrados en los últimos días.

El secretario de Estado viajará acompañado de los jefes de inteligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). Se espera que una vez en la zona, se reúna con el Jefe de Defensa Nacional (Jedena) de La Araucanía, Alejandro Moreno.