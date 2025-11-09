OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Ministro Cordero alista viaje a La Araucanía tras seguidilla de atentados incendiarios en la zona

    La visita tiene por objetivo revisar y trabajar en medidas de seguridad frente a los ataques registrados en los últimos días. Esto, en medio de críticas de algunos miembros de la oposición.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
     
    María Catalina Batarce
    Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitará este lunes la Región de La Araucanía, en el contexto de los recientes ataques incendiarios producidos en menos de 72 horas.

    Según pudo averiguar La Tercera, la visita tiene por objetivo revisar y trabajar en medidas de seguridad frente a los ataques registrados en los últimos días.

    Además, el jefe de cartera se desplazará en compañía de los jefes de inteligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Por último, se espera que en la visita, Cordero se reúna con distintas autoridades regionales, entre ellas, el Jefe de Defensa Nacional (Jedena) de La Araucanía, Alejandro Moreno.

    Foto: Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Cuatro ataques en 72 horas

    Una casa patronal y un galpón quedaron completamente destruidos durante un doble ataque incendiario registrado la madrugada del viernes en la comuna de Vilcún, marcando los primeros atentados.

    El hecho ocurrió en el fundo Traipo, en la localidad de General López, a unos 20 kilómetros al nororiente de Temuco.

    Al interior del galpón había una gran cantidad de maquinaria y productos agrícolas. En el lugar del ataque quedaron al menos dos lienzos colgados alusivos a demandas mapuches.

    Posteriormente, durante la jornada de este sábado se conoció el tercer ataque incendiario, el que se registró durante la madrugada en el sector Cullinco Bajo de la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

    Concretamente, en orillas de la ruta que une Carahue con Nehuentúe ocurrió el siniestro. Hasta allí llegó el dueño de la maquinaria, quien atestiguó como sus equipos estaban ardiendo.

    En el lugar, además, se encontró un lienzo firmado por la organización Weichan Auka Mapu (WAM), el cual es indagado por carabineros, que se mantienen realizando diligencias en el lugar.

    Este domingo, también se registró el ataque incendiario en un predio en Cunco, donde siete máquinas forestales resultaron consumidas por las llamas. En el lugar también se hallaron “lienzos alusivos a la violencia rural”, según comentó el comisario Héctor Bravo, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI.

    Medidas policiales

    Tras los ataques, poco tiempo transcurrió hasta que autoridades regionales anunciaron medidas para enfrentar la seguidilla de ataques.

    Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, confirmó que no hubo personas lesionadas, pero subrayó la inquietud del Gobierno ante la reiteración de estos hechos, afirmando que es algo que “sí nos ocupa".

    “Por tanto hemos llamado a un comité policial de emergencia para poder tomar acciones concretas y poder actuar frente a estos actos”, señaló.

    Así, Campusano destacó el rol del Estado en el avance de las investigaciones, afirmando que “la acción conjunta de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público ha podido generar altas condenas”.

    Ataque incendiario, referencial.

    En esa línea, sostuvo que, tras estos fallos judiciales “han vuelto las adjudicaciones y, evidentemente, la mayor demanda es la impunidad frente a los delitos que se les están imputando a las personas que hoy en día están detenidas”.

    Así, concluyó que “frente a eso se generan este tipo de reacciones, para presionar a las instituciones para que no sigan adelante, pero eso no va a ocurrir”, concluyó.

    La reacción de los parlamentarios

    Pero las reacciones no solo han emergido desde la ciudadanía y las autoridades policiales, así, distintos protagonistas del mundo político han manifestado su disgusto frente a los ataques.

    Tal fue el caso del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, quien durante la jornada del sábado apuntó justamente al ministro Cordero, señalando: “Han habido tres atentados en los últimos días, (...) El último ocurrió anoche en la comuna de Carahue. Ministro, ¿hasta cuándo tenemos que tolerar su incompetencia? ¿Hasta cuándo su indolencia? Usted no viene, no se reúne con las víctimas, no hace absolutamente nada”.

    Henry Leal, diputado UDI.

    Así no fue el único, sobre la misma, el diputado republicano Stephan Schubert expresó: “Esta situación sigue siendo preocupante y vemos una pasividad por parte de la autoridad, un gobierno que va de salida, que aparentemente está haciendo las maletas y no está ocupado de gobernar, como dijo hasta el último día”.

    Diputado Stephan Schubert

    Y así mismo, otro caso fue el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb: “Lamentamos este nuevo hecho de violencia y que en menos de 24 horas hayan ocurrido tres episodios en La Araucanía, situación que se condena porque ni siquiera las autoridades se han preocupado de hacer una declaración pública frente a esta situación. Aquí se debe sancionar drásticamente a los responsables y perseguir a quienes están instigando estos hechos que afectan a toda la región”.

    Diputado, Jorge Rathgeb
    Más sobre:La AraucaníaLuis CorderoMinistro de Seguridad PúblicaMinistroCorderoAtentadosAtaque IncendiarioPolicíaCarabinerosPDIPolicía de Investigaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público

    Este lunes continúa formalización de gendarmes que integraban red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

    Jara llama al Senado a aprobar acusación contra juez Ulloa: “Chile merece un Estado transparente y honesto”

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Investigan hallazgo de cadáver de una mujer en carretera que une las comunas de Freire y Villarrica

    Qué se sabe de la desaparición de Luz Espinoza Galaz: se perdió su rastro en Malloa hace más de una semana

    Lo más leído

    1.
    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    2.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    3.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    4.
    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    5.
    Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

    Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Servicios

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público
    Chile

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público

    Este lunes continúa formalización de gendarmes que integraban red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

    Jara llama al Senado a aprobar acusación contra juez Ulloa: “Chile merece un Estado transparente y honesto”

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global
    Negocios

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global

    El desafío energético del boom de los data centers

    El conflicto que divide a los socios de Movitec, la empresa que ganó en la trama bielorrusa

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot
    Tendencias

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Boca vence a River con Paulo Díaz como protagonista de la gran polémica del Superclásico
    El Deportivo

    Boca vence a River con Paulo Díaz como protagonista de la gran polémica del Superclásico

    ¿Error de cálculo o falta? La polémica que tiene a Paulo Díaz como protagonista en el Superclásico entre Boca y River

    Con un final caliente: el Betis de Pellegrini deja escapar el triunfo en su visita al Valencia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó
    Cultura y entretención

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia
    Mundo

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

    Rodrigo Paz posesiona a su primer gabinete en Bolivia y le pide “trabajar 24/7″

    Se desarrolla IV Cumbre Celac-UE en Colombia con notorias ausencias de líderes y referencias a ataques de EE.UU. en el Caribe

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego