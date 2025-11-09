Ministro Cordero alista viaje a La Araucanía tras seguidilla de atentados incendiarios en la zona

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitará este lunes la Región de La Araucanía, en el contexto de los recientes ataques incendiarios producidos en menos de 72 horas.

Según pudo averiguar La Tercera, la visita tiene por objetivo revisar y trabajar en medidas de seguridad frente a los ataques registrados en los últimos días.

Además, el jefe de cartera se desplazará en compañía de los jefes de inteligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por último, se espera que en la visita, Cordero se reúna con distintas autoridades regionales, entre ellas, el Jefe de Defensa Nacional (Jedena) de La Araucanía, Alejandro Moreno.

Foto: Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Cuatro ataques en 72 horas

Una casa patronal y un galpón quedaron completamente destruidos durante un doble ataque incendiario registrado la madrugada del viernes en la comuna de Vilcún, marcando los primeros atentados.

El hecho ocurrió en el fundo Traipo, en la localidad de General López, a unos 20 kilómetros al nororiente de Temuco.

Al interior del galpón había una gran cantidad de maquinaria y productos agrícolas. En el lugar del ataque quedaron al menos dos lienzos colgados alusivos a demandas mapuches.

Posteriormente, durante la jornada de este sábado se conoció el tercer ataque incendiario, el que se registró durante la madrugada en el sector Cullinco Bajo de la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

Concretamente, en orillas de la ruta que une Carahue con Nehuentúe ocurrió el siniestro. Hasta allí llegó el dueño de la maquinaria, quien atestiguó como sus equipos estaban ardiendo.

En el lugar, además, se encontró un lienzo firmado por la organización Weichan Auka Mapu (WAM), el cual es indagado por carabineros, que se mantienen realizando diligencias en el lugar.

Este domingo, también se registró el ataque incendiario en un predio en Cunco, donde siete máquinas forestales resultaron consumidas por las llamas. En el lugar también se hallaron “lienzos alusivos a la violencia rural”, según comentó el comisario Héctor Bravo, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI.

Medidas policiales

Tras los ataques, poco tiempo transcurrió hasta que autoridades regionales anunciaron medidas para enfrentar la seguidilla de ataques.

Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, confirmó que no hubo personas lesionadas, pero subrayó la inquietud del Gobierno ante la reiteración de estos hechos, afirmando que es algo que “sí nos ocupa".

“Por tanto hemos llamado a un comité policial de emergencia para poder tomar acciones concretas y poder actuar frente a estos actos ”, señaló.

Así, Campusano destacó el rol del Estado en el avance de las investigaciones, afirmando que “la acción conjunta de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público ha podido generar altas condenas”.

Ataque incendiario, referencial.

En esa línea, sostuvo que, tras estos fallos judiciales “han vuelto las adjudicaciones y, evidentemente, la mayor demanda es la impunidad frente a los delitos que se les están imputando a las personas que hoy en día están detenidas”.

Así, concluyó que “frente a eso se generan este tipo de reacciones, para presionar a las instituciones para que no sigan adelante, pero eso no va a ocurrir”, concluyó.

La reacción de los parlamentarios

Pero las reacciones no solo han emergido desde la ciudadanía y las autoridades policiales, así, distintos protagonistas del mundo político han manifestado su disgusto frente a los ataques.

Tal fue el caso del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, quien durante la jornada del sábado apuntó justamente al ministro Cordero, señalando: “Han habido tres atentados en los últimos días, (...) El último ocurrió anoche en la comuna de Carahue. Ministro, ¿hasta cuándo tenemos que tolerar su incompetencia? ¿Hasta cuándo su indolencia? Usted no viene, no se reúne con las víctimas, no hace absolutamente nada”.

Henry Leal, diputado UDI.

Así no fue el único, sobre la misma, el diputado republicano Stephan Schubert expresó: “Esta situación sigue siendo preocupante y vemos una pasividad por parte de la autoridad, un gobierno que va de salida, que aparentemente está haciendo las maletas y no está ocupado de gobernar, como dijo hasta el último día”.

Diputado Stephan Schubert

Y así mismo, otro caso fue el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb: “Lamentamos este nuevo hecho de violencia y que en menos de 24 horas hayan ocurrido tres episodios en La Araucanía, situación que se condena porque ni siquiera las autoridades se han preocupado de hacer una declaración pública frente a esta situación. Aquí se debe sancionar drásticamente a los responsables y perseguir a quienes están instigando estos hechos que afectan a toda la región”.