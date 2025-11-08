Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: PDI desarrolla diligencias para hallar responsables

Un nuevo ataque incendiario se registró la madrugada de este sábado 8 de noviembre en el sector Cullinco Bajo de la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

El siniestro se produjo específicamente a orillas de la ruta que une Carahue con Nehuentúe, lugar hasta el cual llegó el dueño de la maquinaria, quien atestiguó cómo sus equipos estaban ardiendo.

Hasta el momento, detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Temuco (BIPE), junto al Laboratorio de Criminalística Regional desarrollan diligencias investigativas y periciales en la localidad de Trovolhue, comuna de Carahue.

El objetivo de las pericias es establecer responsables de la quema de maquinaria correspondiente a un cargador frontal y una pala mecánica, que se encontraban al interior de un predio particular.

Maquinaria quemada en La Araucanía.

Los antecedentes

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de este sábado, cuando sujetos desconocidos ingresan a este lugar y procedieron a incendiar dichas maquinarias, para posteriormente huir del sitio.

Lo anterior, fue denunciado por un particular quien concurrió a la policía uniformada a detallar lo acontecido, y en vista de ello, el Ministerio Público, solicitó la concurrencia de la PDI para efectuar la investigación respectiva y así determinar la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

El hecho ocurrió a solo horas de otro ataque dado a conocer este viernes en la comuna de Vilcún, donde también se quemó maquinaria y herramientas de trabajo, siendo reivindicado por la misma organización.