Cordero y detención de pareja de exjueza Vivanco: “Es de la mayor gravedad por cómo afecta la confianza en el Poder Judicial”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la situación en el Poder Judicial calificándola como “de la mayor gravedad”, porque afecta directamente la credibilidad del sistema de justicia.

“Este es un debate que el país ha tenido históricamente pero de estas dimensiones desde que estalló el caso el año 2023 (caso Hermosilla) ha sido un tema especialmente sensible para el Poder Judicial (...) Es de la mayor gravedad por cómo afecta la confianza y la credibilidad del Poder Judicial ”, aseveró el ministro en conversación con radio Pauta.

“Cuando el sistema judicial comienza a ser penetrado por actos de corrupción lo que está en juego al final del día es de algún otro modo la credibilidad del sistema de justicia, pero aquí había una red de corrupción y es un asunto que hoy día está siendo objeto de investigación”, añadió.

Junto con ello, abordó el caso de la pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco del caso conocido como “la muñeca bielorrusa”, donde se indagan presuntos pagos y gestiones ilegales para influir en decisiones judiciales, señalando que son de “la mayor gravedad”.

Además, también se refirió al caso del juez Antonio Ulloa, suspendido y objeto de una acusación constitucional, Cordero sostuvo que la Corte Suprema había fijado previamente un estándar riguroso en el caso de la jueza Verónica Sabaj, y que ese criterio debería haberse mantenido.