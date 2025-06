La hipótesis del alcalde de Villa Alegre por desaparición de concejala: “Yo creo que pudo haber sido interceptada”

La madrugada del domingo se perdió el rastro de la concejala de la comuna de Villa Alegre, María Ignacia González (DC), en la Región del Maule. Luego que una de sus hijas interpusiera una denuncia por presunta desgracia, la Fiscalía de San Javier ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) realizar diligencias para dar con su paradero.

Desde entonces los funcionarios y equipos de rescate han efectuado diversas diligencias para dar con la autoridad comunal, sin embargo, los trabajos aún no dan luces sobre su ubicación.

De momento, la búsqueda se centra en el sector rural de La Balsa el Peumo, al borde del río Loncomilla, puesto que las cámaras de seguridad del sector identificaron que el vehículo de la concejala ingresó por una calle del sector cerca de las 2.00 de la madrugada del domingo, y nunca salió de ahí.

Al respecto, el alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, en diálogo con Meganoticias, dio a conocer una hipótesis sobre lo ocurrido.

Si bien, recalcó que se trata solo de una "especulación", el jefe comunal dijo que , a su parecer, la concejala “pudo haber sido interceptada y obligada a venir para acá”.

“La última información que nosotros conocemos es que las cámaras de seguridad municipales la captaron ingresando a este camino entre 1.30 y 2.00 la mañana. A esa hora ingresó. Y hasta las 9.00 de la mañana del día siguiente las cámaras no registran su salida“, indicó.

Según información preliminar que se entregó, González habría acudido al sector para asistir a vecinos afectados por el sistema frontal. Sin embargo, el alcalde Palma descarta esa teoría, puesto que, según señaló, las lluvias comenzaron después de la llegada de la concejala al lugar.

“Ella no tenía ni qué venir a hacer para acá, si todavía no empezaba el temporal fuerte, porque la lluvia fuerte fue ayer (...) No había peligro de inundación, nada", sostuvo.

En ese escenario, señaló que le “llama la atención” la posibilidad de que “ella haya venido sola para acá por su voluntad”.