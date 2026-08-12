La molestia en el Senado por la exclusión del Sistema Nacional de Protección Ciudadana en la agenda de seguridad del gobierno

La semana pasada el Presidente José Antonio Kast presentó, en cadena nacional, su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la que incluye una serie de proyectos y hasta una reforma constitucional para abordar la materia de seguridad.

Pero en el paquete de iniciativas que el gobierno comenzará a tramitar en el Congreso estaba ausente una iniciativa: el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (Sinaproc). Dicha ausencia generó ruido en el Congreso, específicamente en el Senado, donde se resintió la decisión del Ejecutivo de no incluir esta iniciativa en el grupo de proyectos.

El Sinaproc forma parte de los sistemas que deben ser implementados por el Ejecutivo, según lo estipula la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Dicho sistema, según lo establece la misma legislación “es un modelo de gestión constituido por las acciones ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado y privados, destinados a gestionar y responder de forma continua las alertas ciudadanas ante los riesgos, peligros y amenazas de seguridad pública”.

El mismo sistema integrará el trabajo de las instituciones de emergencia, desde Carabineros, la PDI y hasta el SAMU y Bomberos, entre otros organismos. Por lo mismo, también el proyecto ha sido conocido públicamente como el 911 chileno dado que -entre otras cosas- busca crear un número único de emergencias.

Los cuestionamientos

En octubre del año pasado, el entonces gobierno del expresidente Gabriel Boric ingresó al Senado el proyecto para crear el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, cumpliendo con los tiempos que estipulaba la ley del nuevo ministerio entonces encabezada por Luis Cordero.

Sin embargo, según han señalado fuentes del Congreso, hubo decepción luego de que el gobierno no lo incluyera en la ACOT. Entre los cuestionamientos que levantan los parlamentarios está el hecho de que se trataba de un proyecto primordial en la instalación del ministerio. Además de eso, plantean las mismas fuentes, también era una iniciativa que contaba con apoyo transversal tanto de la oposición como del oficialismo.

De hecho, ese apoyo transversal, según fuentes del Congreso, se explica porque este proyecto además de crear un acceso único, avanza en televigilancia integrada. El objetivo es que pueda ser la casa común de la seguridad pública, municipal y privada, es decir, el sistema donde se conecten las tres fuentes de seguridad.

De prosperar este sistema, el Estado podría controlar de mejor manera sus recursos, saber dónde está cada quién, monitorear los riesgos y amenazas 24/7, gestionar los incidentes, recopilar datos y avanzar hacia la planificación eficiente.

El origen de la iniciativa, según las mismas fuentes del Congreso, está vinculada al exsecretario ejecutivo de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros, Ronald von der Weth, y a un acuerdo al que se llegó con la exministra Carolina Tohá que luego se validó en el Senado con un fuerte apoyo de la bancada de senadores de RN.

Los reparos además apuntan a que el proyecto no ha registrado avances desde octubre de 2025. Además desde marzo que no se ha renovado su urgencia.

El senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, lamenta que el Sinaproc no se haya puesto como prioridad del actual gobierno: “Es lamentable porque esto viene de la gestión del anterior gobierno en donde se busca tener coordinadamente los sistemas de seguridad, emergencia, de protección de la gente de manera ordenada”.

“El eje es un mensaje del Ejecutivo del periodo pasado. Es una omisión que yo creo no puede pasar de largo porque esto va directamente a la esencia de lo que son las emergencias que viven las personas día a día y que necesitan contactar un sistema de apoyo, de rescate o en catástrofe que permita ser expedito y bien coordinado”, agrega.

La reactivación del proyecto

Si bien hasta ahora no existe certeza respecto a la razón por la que Seguridad no incluyó el proyecto en la agenda, fuentes de gobierno destacan que la iniciativa sí está presente en la repartición encabezada por el ministro Arrau.

De hecho, Seguridad ya reactivó el trabajo para revisar y perfeccionar el proyecto. Por eso el Ejecutivo inició una consulta con diversas instituciones públicas para recoger opiniones respecto a la iniciativa.

El próximo jueves 13 de agosto, a las 11.00 horas, están citadas varias instituciones a participar de reunión de instalación del proceso de consulta interinstitucional. Esta instancia, que será encabezada por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, la autoridad presentará el proyecto, junto con algunos detalles como metodologías y sistematización de los datos que manejará el sistema.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito confirmaron el encuentro y destacaron que serán 10 instituciones públicas las que se reunirán en la sesión citada por Guerrero para avanzar en la iniciativa del nuevo Sistema Nacional de Protección Ciudadana.