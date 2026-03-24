La primera definición de Kast sobre el máximo tribunal: Corte Suprema elabora quina por cupo que dejó Sergio Muñoz

La Corte Suprema elaboró este lunes la quina para el cargo de ministro del máximo tribunal del país en la vacante que dejó Sergio Muñoz, exjuez que fue destituido por una acusación constitucional en el Congreso en octubre de 2024.

En una audiencia pública se escuchó a seis de los 18 postulantes al cargo. El resto, tenía ya una presentación ante al pleno desarrollada para concursos anteriores, que -según las modificaciones a la normativa interna sobre esta materia- tiene una validez de un año.

Luego, se realizó la votación de rigor para elaborar la lista que será presentada al Ejecutivo.

Por orden de escalafón, la quina quedó conformada por Eliana Quezada Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, incluida por derecho propio; el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto Greisse; la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marisol Rojas Moya; el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic Cetinic; y la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Maritza Villadangos Frankovich.

La quina será enviada al Poder Ejecutivo para que continúe el proceso de nombramiento.

El Presidente José Antonio Kast debe seleccionar uno de los nombres y proponer su nombramiento al Senado.

Tras la elaboración de la quina correspondiente, el Presidente Kast deberá también decidir el reemplazo de la ministra María Teresa Letelier, que dejó el Poder Judicial el 23 de diciembre, al cumplir la edad máxima para permanecer en el cargo.

Por otro lado, debe elaborarse también una quina para sustituir a Diego Simpertigue, exministro destituido el 22 de diciembre ante una acusación constitucional por su vinculación con la llamada trama bielorrusa.