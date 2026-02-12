SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La pugna judicial que enfrenta la contralora Dorothy Pérez para acceder a datos sensibles de pacientes trans

    Hasta la fecha se han presentado un total de 24 recursos de protección de los cuales hay siete que están en tramitación. Las acciones que han sido declaradas admisibles se están ventilando en las cortes de Valparaíso, San Miguel, Antofagasta e Iquique. Toda esta batalla deberá ser zanjada en última instancia por la Corte Suprema.

    Por 
    Tomás Gómez
    Dedvi Missene

    Son 24 los recursos de protección que se presentaron entre el 19 de enero y el 7 de febrero en diversas cortes de apelaciones del país por usuarios del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) -que incluye a menores de edad- y del Programa de Salud Trans. Esto, con el objetivo de detener el oficio de Contraloría con el cual la contralora Dorothy Pérez quiere fiscalizar estos programas. En dicha solicitud de información, en el marco de una auditoría, se requería la entrega de datos personales sensibles de los pacientes.

    Si bien la mayoría de estos recursos fueron terminados o declarados inadmisibles por los tribunales de alzada, actualmente hay siete de estas acciones de protección que continúan en tramitación y que podrían impedir definitivamente el traspaso de datos personales -como RUT, nombre social, nombre legal y fecha de ingreso al programa- al ente fiscalizador. Además hay 13 recursos reservados, debido a que se trata de menores de edad.

    De los siete, tres se encuentran en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y el resto se divide en las cortes de San Miguel, Antofagasta, Iquique y Chillán. Sin embargo, a estos se podrían sumar cinco recursos más que actualmente se encuentran pendientes de continuar con su tramitación.

    El caso del tribunal de alzada porteño es particular, pues fue el primer tribunal que ha acogido las órdenes de no innovar solicitadas por los requirentes. Luego de Valparaíso, lo mismo hizo la jurisdicción de Antofagasta.

    En dichas órdenes se pide dejar sin efecto, de manera momentánea, los efectos del oficio de Contraloría con el que se piden datos individualizados que son parte de las fichas médicas de los pacientes. La decisión de las cortes provocó que el ente fiscalizador no pueda acceder, al menos por ahora, a los datos solicitados.

    Una situación distinta es la que ha ocurrido en las jurisdicciones de Santiago y Concepción. Ambas cortes suman en total 13 recursos presentados. De todos ellos, algunos han sido declarados inadmisibles y otros están a la espera de continuar su tramitación.

    Los requerimientos ante la Corte de Valparaíso fueron presentados por Nicolás Escobar (30), Astrid Labra -en representación de su hijo menor de edad-, Valentinno Rojas (32) y Valeria López -también en representación de su hijo-. Todos ellos, en sus respectivos litigios, argumentaron que la orden de Contraloría vulnera garantías constituciones como la protección a los datos personales.

    La abogada Lorena Madrid, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), es quien lleva adelante uno de los recursos en la corte porteña. Madrid asegura que “es inaceptable que la Contraloría no reconozca que lo que está en juego acá es la dignidad, la integridad y la vida privada, no solo de los adultos, sino especialmente de niñas, niños y adolescentes que ya están en una posición de alta vulnerabilidad por sus procesos de transición”.

    En este sentido, la abogada agrega que “hay otros mecanismos que la Contraloría puede utilizar para verificar el correcto uso de los fondos. ¿Para qué necesitan saber información específica que identifica a cada usuario?

    Esta compleja batalla judicial por ahora está radicada en las cortes de apelaciones. Sin embargo, la última palabra se zanjará cuando los recursos lleguen hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema.

    Críticas al requerimiento

    Tras el anuncio de Contraloría, varias organizaciones que agrupan a personas trans criticaron el recurso y llamaron a presentar reclamos contra el mismo. La presidenta de Organizando Trans Diversidades (OTD), Ignacia Oyarzún, menciona que “la información requerida por Contraloría no es necesaria estrictamente para poder llevar adelante la fiscalización”.

    Sobre el requerimiento, Oyarzún añade que “solicitar información tan particular es alarmante del punto de vista de la vulneración de derechos de la niñez y de personas que se atienden en el sistema público”.

    Pero no fue solamente desde la comunidad trans que se criticó la solicitud de Contraloría. Desde la subsecretaría de Redes Asistenciales afirmaron que la “información solicitada corresponde a datos nominados personales y clínicos de alta sensibilidad, cuya divulgación podría generar riesgos reales para su seguridad, su bienestar y su salud mental”.

    Debido a esto, tal como indicaron en su respuesta al oficio del ente fiscalizador, desde la Subsecretaría mencionaron que “nuestra disposición es clara: entregar toda la información administrativa y financiera que sea necesaria, pero asegurando que el tratamiento de esos antecedentes se realice con criterios de resguardo adecuados, como la anonimización, de modo de cumplir los objetivos de fiscalización sin exponer identidades ni historias clínicas de menores”.

    Asimismo, la Defensoría de la Niñez presentó un oficio ante la solicitud del ente fiscalizador. En el escrito advirtieron que “la solicitud de identificación o individualización de dichas personas comprende antecedentes vinculados a su salud, identidad de género y procesos de acompañamiento clínico y psicosocial, los que constituyen datos personales y sensibles en los términos de las leyes N°20.584 y N°21.430, relativos además a un grupo de especial protección. La cesión, transferencia o tratamiento de este tipo de información conlleva riesgos relevantes de vulneración de derechos fundamentales para niños, niñas y adolescentes”.

    La respuesta del ente fiscalizador

    En un informe enviado a la Corte de Apelaciones de San Miguel ante el recurso de protección puesto en su contra, el ente fiscalizador detalló sus razones para solicitar los datos personales de los beneficiarios de los dos programas ya mencionados.

    La Contraloría postuló que la única forma de fiscalizar aspectos como “el cumplimiento de las prestaciones asociadas; las transferencias o entrega de recursos y/o beneficios a los interesados, en los términos en que la normativa lo dispuso; la circunstancia de que se hayan empleado e invertido correctamente los recursos públicos que la ley autorizó para ello”, es mediante el conocimiento de los datos personales solicitados a las Subsecretaría.

    “Ello con la exclusiva finalidad de confirmar que, efectivamente, el órgano público atendió a los interesados, cómo y cuándo lo hizo, si las prestaciones o atenciones involucradas se otorgaron en la forma prevista, entre ellas, en lo que concierne al suministro de medicamentos”, se lee en el informe entregado al tribunal de San Miguel.

    Otro argumento entregado por la Contraloría es que el organismo también tiene la obligación de reserva de información sensible. De hecho ejemplifican relatando que “debe tenerse presente que esta entidad de control, en el ejercicio de sus funciones propias, maneja desde siempre información altamente sensible”.

    Asimismo, el ente fiscalizador resaltó la necesidad de fiscalizar el PAIG y el programa de Salud Trans, ya que nunca han sido auditados por la Contraloría y los montos públicos entregados a ambos desde 2023 ascienden a más de $13.000 millones.

    Más sobre:Contraloríarecurso de protecciónPrograma PAIGorte de Apelacionessubsecretaría de Redes Asistenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    “Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lo más leído

    1.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    2.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    3.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    4.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    5.
    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba
    Chile

    Gobierno realizará aporte a UNICEF para enviar ayuda humanitaria a Cuba

    Lobos y García fijan para este viernes cita bilateral de traspaso de la Segpres

    A semanas del inicio del año escolar: el despliegue de Junaeb en las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Australiana entrará a la propiedad de mina en Región de Antofagasta y ligada al empresario salmonero Martín Borda

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles