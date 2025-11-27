La Serena: PDI y Fiscalía indagan hallazgo de un cadáver flotando en el mar

La mañana de este jueves la Gobernación Marítima de Coquimbo reportó el hallazgo de un cadáver flotando en el mar de La Serena.

El hallazgo se produjo en las cercanías del sector 4 Esquinas. Tras ser alertados de lo ocurrido, la Fiscalía determinó la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios y del Servicio Médico Legal.

El fiscal José Cortés, informó que el objetivo es que las unidades realicen “el examen externo policial del cadáver por parte de la Brigada de Homicidios y asimismo para que el Servicio Médico Legal pueda realizar la autopsia de rigor”.

“Las diligencias están destinadas para poder determinar las causas del deceso como asimismo la identificación del cadáver que fue hallado en el sector de 4 Esquinas el día de hoy”, sostuvo.