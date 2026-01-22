La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

Poco queda de la población Ríos de Chile, en la localidad de Lirquén, tras el devastador incendio que consumió casi la totalidad del complejo de bloques, parte de la denominada “zona cero” de los incendios en la Región del Biobío.

La tarde del sábado los equipos de emergencia se concentraron en el lugar para apagar las llamas que, producto de las condiciones meteorológicas, avanzaron rápidamente en la población, consumiendo una a una las casas.

De acuerdo a los últimos reportes, solo en ese sector fallecieron -hasta el momento- 17 personas. El catastro de damnificados y viviendas destruidas aún no es oficial, puesto que los equipos de la Municipalidad de Penco y del Ministerio de Desarrollo Social siguen evaluando los daños.

En estas imágenes exclusivas, se ve a una familia del sector en un improvisado funeral, sepultando a sus mascotas que perdieron en la tragedia.

Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera.

En la población Ríos de Chile, continúan los trabajos en la tercera jornada de búsqueda de desaparecidos e identificación de cuerpos, tras el devastador incendio.

