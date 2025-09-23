SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

¿La vacuna contra el Covid-19 se agota? Clínicas y municipios acusan falta de disponibilidad

A pesar de que la pandemia terminó, la inoculación para el coronavirus se mantiene hasta ahora como un proceso anual y para grupos de riesgo. Hoy solo se ha vacunado el 19,9% del total de la población objetivo, pero desde diversos centros de salud advierten que aunque han buscado más dosis ministeriales, no hay disponibilidad.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales

Como un mantra, autoridades y expertos han repetido que si bien la pandemia terminó, el Covid-19 sigue siendo un virus en circulación que provoca cuadros graves y en algunos casos incluso la muerte. Por eso el Ministerio de Salud optó por mantener la vacunación, pero de manera anual y dirigida a grupos específicos, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El problema es que, hoy por hoy, quienes la han requerido no la han podido encontrar.

Hace prácticamente tres meses que no nos entregan vacunas Covid. Cada vez que vamos a la cámara de frío a solicitar hora para retirar vacunas ministeriales, no hay disponibilidad. Constantemente personas que se acercan al vacunatorio solicitando la vacuna, muchas veces con indicación médica -porque son adultos mayores, tienen comorbilidades o son médicos o personal de salud que necesitan un refuerzo-, no contamos con dosis”, relata María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del Vacunatorio de la Clínica de la U. de los Andes.

El tema es que este no es un caso aislado. Otras clínicas, además de hospitales y vacunatorios municipales, entregan la misma respuesta: no hay vacunas. La Tercera hizo el ejercicio de consultar en distintos establecimientos de la capital y en ninguno había dosis disponibles. Desde un centro de salud público que atiende a un alto número de personas, en tanto, advirtieron que al momento del llamado quedaban muy pocas unidades, por lo que probablemente se agotarían en el corto plazo, señalando además que manejaban la información de que no hay más stock en el país. Al llamar a algunos centros en regiones la respuesta fue similar: no hay dosis.

Lizett Becerra, encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago, advierte que en su comuna “no hay disponibilidad” de dosis, pero afirma que para ellos aún no es problema porque tienen altas tasas de vacunación, lo que implica que actualmente no tienen demanda.

Pero las cifras a nivel país dicen lo contrario. Según los registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), la cobertura de la campaña 2025 es baja. Y es que la vacuna del Covid tiene un avance general del 19,90%, con 1.306.546 personas vacunadas de una población objetivo de 6.566.015.

Entre los grupos prioritarios, los cuidadores de adultos mayores son los más avanzados, con 31.156 personas vacunadas de un total de 99.139, alcanzando una cobertura del 31,43%. Mientras, los adultos mayores solo se han vacunado 719.369 de 3.988.537; es decir, 18,04% del total. Y del grupo de personas con patologías crónicas, 22% se ha vacunado.

En tanto, los trabajadores de la salud han avanzado más rápido: en el sector público, 96.052 profesionales han recibido su dosis, lo que equivale a un 26% de cobertura. En el sector privado, 37.492 personas han sido inmunizadas, representando un 28% de avance.

En ese contexto, la especialista de la Clínica U. de los Andes advierte que el que no exista disponibilidad de vacunas es un problema: “Aunque hoy no se ven tantos casos graves de coronavirus sí se empiezan a acumular personas susceptibles. A mayor tiempo desde la última dosis se generan menos anticuerpos de memoria y aumenta el riesgo de contagios”.

En tal sentido, advierte que una vez baje la presencia de los virus invernales podría haber un brote de Covid-19. “La mayoría de los casos serán leves, porque gran parte de la población tiene cierta inmunización por vacunas anteriores o por haber cursado la enfermedad. Sin embargo, los grupos de riesgo siguen siendo los más vulnerables: un adulto mayor o una persona con comorbilidades puede terminar hospitalizada por no estar con sus refuerzos al día”.

Las cifras del Ministerio de Salud también evidencian una fuerte desaceleración en el proceso. Durante el primer semestre de 2025 se vacunaban en promedio 8.460 personas al día, mientras que en lo que va de este semestre la cifra cae a apenas 396.

Esta información llega en un contexto, además, en que según cifras obtenidas a través de la Ley de Transparencia entre 2021 y 2024 se vencieron un total de 5.054.201 dosis de vacunas. De ese total, 3.078.385 correspondían a coronavirus, lo que para varios evidenció no solo problemas de distribución y cobertura, sino también un manejo ineficiente del stock disponible.

Consultados por La Tercera, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explica que “esta semana, acorde a la proyección realizada por la autoridad sanitaria, estamos cerrando la Campaña de Invierno y, por ende, la distribución y aplicación de esta vacuna; culminando así el periodo habilitado para este 2025, proceso que se retomará de manera anual”.

“Este año, siguiendo las recomendaciones del CAVEI, esta vacuna se ha administrado de manera simultánea junto a la de influenza, favoreciendo así la oportunidad y adherencia y dejando esta estrategia como una vacunación anual, similar a como funciona la vacunación contra la influenza”, suma Albagli, explicando que “es por esta razón, y en base a la planificación sanitaria sobre la estrategia contra Covid-19, que este 2025 se aseguró contar con dosis durante todo el periodo que dura la Campaña de Invierno del Ministerio de Salud, es decir, la vacunación se mantuvo a disposición por cerca de siete meses, cubriendo por supuesto el período de mayor circulación viral".

Y detalla que “esta decisión dialoga con el bajo impacto sanitario que tiene hoy el Sars-Cov-2, el cual en el escenario epidemiológico de las últimas semanas representa cerca del 1% del total de virus circulando y que pasó de ser la primera causa específica de defunción entre los años 2020 y 2022, al número 13 el año 2023 y al número 28 el año 2024″.

Más sobre:SaludCovid-19VacunasCoronavirusMinsalMinisterio de Salud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo

La reservada reunión de Boric y Bachelet en Nueva York antes del discurso en la ONU

Boric nomina a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de TVN

Mulet pide citar a ejecutivos de Metro por fallas técnicas en servicio: empresa se defiende y afirma que “han disminuido notablemente”

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

4.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo
Chile

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo

La reservada reunión de Boric y Bachelet en Nueva York antes del discurso en la ONU

Boric nomina a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de TVN

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos
Negocios

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Liderar la IA con mirada estratégica e impacto

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU
Tendencias

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Cómo es Y Factor, el “Tinder” para buscar con quién tener un hijo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la revancha de la U ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la revancha de la U ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Pablo Lemoine anticipa la revancha de los Cóndores contra Samoa a estadio lleno: “La gente va a jugar un papel importante”

Celulares ‘requisados’, medición de pliegues y masa muscular: el plan de Córdova para mantener en línea a la Roja Sub 20

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial
Cultura y entretención

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

De Massive Attack a Dua Lipa: cómo la crisis en Gaza movilizó al mundo de la música

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas
Mundo

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas

Enviado de Estados Unidos para Siria sostiene que “probablemente nunca” haya paz en Medio Oriente

Familiares de los rehenes amenazan con “seguir a Netanyahu” hasta la Asamblea General de la ONU

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint