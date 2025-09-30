La versión 2025 de Congreso Futuro para la infancia explorará la ciencia del sonido a través de la obra “Sónica”

Una onda, una frecuencia y una amplitud de onda que se convierte en voz y melodía. Futuristas, la versión de Congreso Futuro para la niñez llega con una propuesta cautivadora. Se trata de la obra de teatro “Sónica”, que tiene como eje central la música como puerta de entrada al conocimiento científico.

En sus cinco versiones anteriores, Futuristas ha explorado temáticas de cómo la ciencia se relaciona en la vida cotidiana, aplicando el método científico a ámbitos como el deporte, el circo y el arte, convirtiéndose en un espacio reconocido por su capacidad de despertar interés en niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa es organizada por la Fundación Encuentros del Futuro, en conjunto con el Senado, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia y el Museo Interactivo Mirador. Además, tiene el apoyo de BHP Foundation.

La propuesta de este año se centra en el universo auditivo y en cómo el sonido y la música pueden estimular la creatividad, despertar la curiosidad y reforzar los aprendizajes vinculados a fenómenos físicos, matemáticos y neurocientíficos.

La obra de teatro Sónica mostrará, a través de una puesta en escena inmersiva, que cada ritmo y melodía están sostenidos por principios científicos y tecnológicos. De esta forma, el espectáculo busca transmitir que la ciencia no es algo abstracto ni lejano, sino que se encuentra en las experiencias cotidianas.

“Estamos muy contentos de presentar una nueva edición, enmarcada en la conmemoración de los 15 años de Congreso Futuro. A lo largo de sus seis versiones, Futuristas se ha consolidado como un espacio para despertar la curiosidad y mostrar a niños, niñas y adolescentes, que el conocimiento científico está en su vida cotidiana”, señaló Marcela Oyarzún, directora estratégica de Fundación Encuentros del Futuro.

Además, agregó que acercar este tipo de instancias desde temprana edad no solo estimula la imaginación, sino que también desarrolla herramientas para enfrentar con creatividad y pensamiento crítico los desafíos del futuro.

Futuristas. Foto: FEF

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, destacó también que “Futuristas es una muestra concreta de cómo la ciencia puede dialogar con el arte y la creatividad para despertar la curiosidad de niños y niñas. La obra Sónica nos recuerda que la música no solo emociona, sino que también abre puertas al conocimiento científico, a la física, a las matemáticas y a la exploración del mundo que nos rodea. Desde el Ministerio de Ciencia valoramos profundamente este tipo de iniciativas, porque acercar la ciencia a la infancia es también sembrar futuro y garantizar que más jóvenes se atrevan a imaginar, aprender y crear”.

Por su parte, la senadora y presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro, Ximena Órdenes, señaló que con Futuristas “queremos encontrarnos con niños y niñas en diversas actividades que despierten su curiosidad y fortalezcan su pensamiento crítico. Estas primeras experiencias pueden abrir muchas puertas y marcar su manera de mirar el mundo. El Senado reafirma así su convicción de que la ciencia es un motor de cambio”.

Asimismo, Enrique Rivera, director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador, destacó que para el MIM “es un honor ser parte de Futuristas 2025 y acoger en nuestros espacios una experiencia que une ciencia, arte y creatividad. Esta alianza refleja nuestro compromiso de acercar el conocimiento científico a niños, niñas y adolescentes de manera innovadora y accesible, en un año en que además celebramos 25 años como museo. Creemos que estas iniciativas fortalecen nuestro rol como institución pública dedicada a la divulgación, y contribuyen a que nuevas generaciones descubran que la ciencia está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana”.

Cabe destacar que la versión pasada contó con la presencia de científicos, deportistas y paradeportistas nacionales, entre ellos, la medallista de oro olímpico en Tiro Skeet, Francisca Crovetto; el voleibolista Sebastián Albornoz y el medallista paralímpico en natación Alberto Abarza.

La actividad se realizará entre el 1 y 3 de octubre de forma gratuita, previa inscripción, y los cupos son limitados. Para inscribirse deben completar el formulario disponible en futuristaschile.cl