“La violencia nunca puede ser el camino”: presidente de Corma La Araucanía por atentado incendiario en Cunco

Antonio Soto, presidente de Corporación Chilena de la Madera (Corma) de La Araucanía, los Ríos y los Lagos, abordó la quema de siete maquinarias al interior de un predio particular en la comuna de Cunco, en donde calificó la situación como algo “profundamente preocupante”.

Durante este domingo se confirmó que la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias donde el comisario Héctor Bravo, de la BIPE Temuco, informó que entre la evidencia se encontró “lienzos alusivos a la violencia rural”.

“ Lo que está ocurriendo en la Región de La Araucanía es profundamente preocupante . No solo se atenta contra las empresas, sino contra las familias, los trabajadores y las comunidades que viven desde esta actividad”, inició mediante un video Soto.