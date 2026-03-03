Lanzamiento de fuegos artificiales y disturbios se registraron en despedida del hincha de Colo Colo fallecido en Pudahuel

Una serie de lanzamiento de fuegos artificiales y enfrentamientos con Carabineros se registraron en horas de la noche en el marco de la despedida del hincha de Colo Colo que fue asesinado el pasado domingo en la comuna de Pudahuel.

Los hechos se registraron pasada la medianoche, cuando en calle Lucero con Platón de la mencionada comuna, se reunieron alrededor de 3.000 hinchas del equipo.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, en el lugar comenzaron a lanzar fuegos artificiales por lo cual intervino personal de la 55° Comisaría Pudahuel y de Control de Orden Público (COP), quienes con el carro lanzagua intentaron controlar la situación.

A raíz de esto, es que los individuos comenzaron a lanzar diferentes elementos a personal policial.

Personal policial confirmó que un hombre fue detenido por porte de fuegos artificiales, el cual pasará a control de detención durante este martes.

Durante la jornada del lunes, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana confirmó que el funeral del hincha fallecido fue catalogado como de alto riesgo.

El funeral se realizará durante la jornada de este martes en la comuna de Maipú.