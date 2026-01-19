SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    Detrás de las infraestructuras destruidas hay cientos de familias que perdieron a sus seres queridos, sus bienes y recuerdos de toda una vida. Algunos han compartido sus historias en redes sociales o con la prensa, aquí una recopilación de algunas de ellas.

    Por 
    Paula Pareja
     
    Helen Mora
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La tarde del sábado distintos focos de incendios forestales se reportaron en las regiones de Ñuble y Biobío, en la zona centro sur del país. Con el pasar de las horas y considerando las altas temperaturas la situación se complicó, y las llamas alcanzaron vehículos, viviendas, animales y personas.

    De acuerdo al último reporte de Senapred, 19 personas han perdido la vida producto de esta tragedia, mientras que 1.533 se encuentran damnificadas, luego que 325 viviendas fuesen destruidas por el fuego. Las cifras de afectados, eso sí, aumentarán, según confirmaron las autoridades, puesto que el catastro oficial está en plena ejecución y los incendios aún no han sido extinguidos.

    El Presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Posteriormente, se estableció toque queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar incivilidades en la tragedia.

    Detrás de las infraestructuras destruidas hay cientos de familias que perdieron a sus seres queridos, sus bienes y recuerdos de toda una vida. Algunos han compartido sus historias en redes sociales o con la prensa, aquí una recopilación de algunas de ellas.

    Bombero perdió su casa y continuó combatiendo el fuego

    En diálogo con Chilevisión, un voluntario de Bomberos compartió la tarde del sábado su historia. El hombre oriundo de Penco, en la Región del Biobío, ha trabajado más de 40 años como bombero y asegura que “jamás” había visto una tragedia de esta envergadura en la zona.

    A las 19.00 horas del sábado, el voluntario se presentó a la Quinta Compañía de Bomberos, desde allí partió a controlar un incendio en un sector rural, cuando recibió un llamado donde le alertaron que su casa estaba siendo alcanzada por el fuego.

    “Me llamaron de mi casa, me dijeron que el fuego lo teníamos a 200 metros. Cuando llegué a mi casa ya no había nada que hacer. Mi hija se quemó un brazo. Gracias a Dios, no mucho, pero el susto fue tremendo. Estamos todos bien, pero perdimos todo (…) 40 años apagando casas y hoy día me tocó a mí. Quedé con lo puro puesto. Para levantarnos va a costar un montón”, contó afectado.

    Pese al dolor, el voluntario retomó inmediatamente sus funciones, asegurando que tenía ganas de ayudar. “Tengo ganas de trabajar, ayudar a la gente”.

    “Yo ya perdí todo. Estoy trabajando, retomando mi puesto de bombero porque esa es mi devoción. Yo sé que hay gente que me necesita. Yo ya lo perdí todo. Y no quiero que la gente lo siga perdiendo”, sostuvo.

    Joven futbolista falleció junto a su madre

    A través de redes sociales, el equipo amateur Lord Cochrane, de la Región del Biobío, informó que uno de sus jugadores falleció junto a su madre en los incendios forestales de Penco.

    Se trata de Álvaro Aroca, joven de 20 años que -según indicó el quipo- integró distintas series del club, como juvenil y segunda adulta.

    El presidente de la Rama, Francisco Barra, señaló que “si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”. “Como Rama de fútbol, enviamos las condolencias a sus familiares y amigos”, indicó.

    Por su parte, Patricia Salinas, presidenta del equipo, aseguró que todos están “impactados por este hecho tan lamentable, y es que no solo murió un lorense tan joven, sino también su madre”. “En estas horas de tanto dolor, acompañamos espiritualmente a sus seres queridos”, señaló.

    Carabinera resulta con el 25% de su cuerpo quemado

    La cabo 1ª Makarena Moreno, perteneciente a la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz, se encontraba auxiliando a su familia en Concepción, cuando fue alcanzada por las llamas la tarde del domingo.

    En medio de la evacuación, la funcionaria resultó con el 25% de cuerpo quemado, y debió ser trasladada de urgencias hasta una clínica del sector. Allí fue hospitalizada fuera de riesgo vital, sin embargo, su estado de salud empeoró.

    Desde Carabineros informaron que Moreno debió ser trasladada hasta la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición grave, con soporte de ventilación mecánica y riesgo vital.

    Posteriormente, fue trasladada a Santiago, donde permanece internada. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, fue a visitarla y aseguró que el equipo médico está haciendo el mejor esfuerzo para su recuperación.

    El conmovedor relato del joven que perdió a su padre

    Otro de los relatos que ha conmovido al país, es el de Matías Arriagada, un joven que mientras se encontraba trabajando lejos de su casa se enteró del fallecimiento de su padre, en Lirquén, comuna de Penco.

    Su historia quedó registrada en un video que grabó mientras manejaba y, el que más tarde se viralizó en redes sociales.

    “Me acabo de enterar, mi papá falleció en el incendio, falleció acostadito con mi perrita, se quemó toda la hue..., porfa, necesito que la mayor cantidad de gente, a nivel país, se reúna y ayude a toda la gente de ahí, por favor, se los pido”, relató.

    “Yo más encima voy manejando, me quedan hartas horas todavía, necesito llegar y saber cómo está mi mamá, ya me informaron que mi papá fue consumido por las llamas”, dijo el joven mientras lloraba.

    Jugador de la U. perdió su casa en Penco

    Franco Cáceres, un joven mediocampista de 18 años, perteneciente a las series juveniles de Universidad de Chile, fue enviado de préstamo a Deportes Concepción. Por ese motivo, se mudó hace unos meses a Penco.

    Allí su hogar fue consumido por los incendios. Así lo expuso su compañero de la U. Salvador Negrete. “Franco Cáceres, juvenil de Universidad de Chile recién traspasado a préstamo a Deportes Concepción, sufrió la pérdida de su domicilio debido al incendio en Penco. Cualquier ayuda sirve. Por favor difundir”, indicó.

    Escuelas destruidas en Lirquén

    Según indicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la situación en Lirquén “ha sido especialmente devastadora”. De hecho, en ese lugar, una escuela que solo hace unos meses había sido inaugurada, resultó completamente destruida por las llamas.

    Una vecina del sector, relató a Chilevisión que cerca de las 6.00 de la mañana del domingo el colegio se estaba incendiando.

    Más sobre:IncendiosBomberosÑubleBiobíoDamnificados

