Las diferencias de opinión entre Desbordes y Bellolio por eventual traslado de monumento de Baquedano

Cuando el viernes pasado el monumento del general Manuel Baquedano fue pintado rojo, el Ejército planteó la idea de que la estatua fuera trasladada a un lugar en que la institución pudiera custodiarla. Y ayer, de ello habló el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, quien ayer aseguró que si bien “se está evaluando en su justo mérito”, expresó que “me parece que sacar la estatua de Baquedano de ahí es como decir que nos rendimos frente al vandalismo”.

Estos dichos encontraron respuesta en su colega ministro de Defensa, Mario Desbordes. “Yo creo que es un tema que hay que evaluar. Yo creo que es un poquito fácil decir ‘mire déjela ahí nomás, es un triunfo para los violentistas’ si no soy yo el que la va a custodiar. Es bien fácil decirlo. Hay que tener un poquito más de profundidad en el análisis y veamos qué pasa”, dijo en Radio Infinita.

“Mucha gente no lo sabe, ahí está la tumba del soldado desconocido, un soldado de la Guerra del Pacífico que está enterrada junto al monumento de Baquedano. Hay una persona que nos representó, que murió por nuestro país en una guerra fuera de Chile. Cualquier país decente que hace con estos tipos de mártires y héroes es cuidar”, agregó en la emisora.

Minutos más tarde, Desbordes ahondó en ello en la radio Agricultura: “me gustaría que la opinión sea más sensata: no quiero que lo saquen, pero ¿cómo lo cuidamos? Un señor nos dicen que lo embetunen con grasa, pero capaz que sirva...”.

“Si gana la Copa Libertadores Colo Colo, se va a volver a llenar la Plaza Italia (...) y nuevamente estamos saltando en una tumba... no se pensó cuando se instaló el general y a sus pies quedó enterrado uno de los mártires, no se pensó que esa plaza iba a ser utilizada para uso masivo”, acotó.

“Si no estoy en condiciones de garantizarlo, yo creo que lo mínimo es analizar la posibilidad de llevarlo a un lugar donde no lo vandalicen ni donde me salten y hagan de todo arriba de la tumba de un chileno que murió hace más de un siglo”, cerró.

¿Y Bellolio? El vocero volvió a responder esta mañana en la radio Cooperativa: “No me voy a poner a pelear con el ministro de defensa. Él obviamente está planteando el punto que ha hecho el Ejército, que nos parece legítimo, nos parece que hay que tomar en consideración”, expresó

“El Consejo de Monumentos y el subsecretario han dicho que, por supuesto, que se va a revisar dicha solicitud”, agregó.

Bellolio explicó sus dichos: “lo que hice ayer es hacer una reflexión personal: tener la estatua de Baquedano es parte de nuestra historia, es parte de nuestra tradición republicana. Es parte de nuestra identidad”.

“Cosa distinta, entonces, es la evaluación más profunda, y en eso tiene razón el ministro Desbordes, de si modificar, por ejemplo, el emplazamiento de la plaza. Todo eso es necesario evaluar”, cerró.