SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Las lecciones que dejó el Covid-19 en Chile a 6 años del primer cese masivo de actividades presenciales

    Un lunes 16 de marzo de 2020 la pandemia "se desató" en el país, comenzando a implementarse medidas de cuidado extremas, entre clases online, teletrabajo y reuniones por Zoom. Algunas de esas respuestas sanitarias, en todo caso, llegaron para quedarse.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Foto de junio de 2022. Crédito: Andres Perez / La Tercera Andres Perez

    Hace seis años, en lunes 16 de marzo de 2020, la pandemia por Covid-19 se convirtió en una realidad absoluta en Chile, con la cancelación de clases en los colegios y el comienzo del trabajo remoto. Fue el primer día de actividades diarias suspendidas de forma masiva. A partir de esa jornada, la vida de todos los chilenos cambió, a través de medidas sanitarias extremas, debido a la gravedad de la situación. Dos días después, el entonces Presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción.

    El aumento progresivo de contagios -con un récord de 38.446 casos diarios en febrero de 2022- llevó a tomar una serie de medidas por parte de la autoridad sanitaria.

    “Una de ellas fue restringir la circulación de las personas para disminuir los contagios, y ello me parece que tuvo un impacto importante porque, por ejemplo, desaparecieron también otras infecciones virales que se transmiten por vía respiratoria″, señala Carlos Pérez, infectólogo de Clínica U. de los Andes y decano de Medicina de la U. San Sebastián.

    Por eso, Sebastián Ugarte, jefe del Centro de Pacientes Críticos de Clínica Indisa, también considera que hubo otros aspectos relevantes para contener la enfermedad. “Primero, asegurar la provisión de insumos y equipamientos fue clave, requirió de una gran logística. También fue clave asegurar la provisión de vacunas para todos el país, así como centralizar la comisaría electrónica y la solicitud de pases. El sistema nunca se cayó”.

    Varias veces hubo por sobre el millón cien mil (1.100.000) de solicitudes de estos permisos, los únicos que permitían salir a comprar o pasear mascotas.

    Y la comisaría virtual, después del Covid, pasó a ser elemento crucial para centralizar otro tipo de solicitudes, como las excusas para no votar en elecciones recientes.

    Equipo médico frente a una emergencia por Covid-19. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Pero la pandemia también dejó, hasta hoy, lecciones y usos para el mundo y para nuestro país.

    Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la U. de Las Américas, sostiene que “el uso de mascarillas en lugares mal ventilados o de aglomeración, es un aprendizaje importante de la pandemia que debe permanecer”.

    O por ejemplo, el Informe de Matrícula en Educación Superior del Sistema de Información de Educación Superior (SIES) de la Subsecretaría de Educación Superior, detallaba que hacia fines de 2024 la matrícula en programas de posgrado a distancia aumentó un 80,5% en los últimos cinco años.

    El paso del Covid

    Más de 5,2 millones de casos confirmados acumulados se registraron desde marzo 2020 hasta el cese de reportes diarios en 2024.

    El uso de mascarilla fue una de las principales medidas de cuidado. Aton DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Chile vivió una situación difícil igual que otros países del mundo. Sin embargo, fuimos de los primeros en disponer de vacunas efectivas contra el virus, lo cual redujo, sin duda alguna, el número de contagios y de muertes”, señala Carlos Pérez.

    La campaña de vacunación en Chile por pasajes superó el 90% de cobertura, lo que implica más de 15 millones de personas.

    Los encierros también colaboraron en esto, lo que por varios meses implicó una transformación absoluta en la manera de vivir y que, en algunos casos, normalizó algunas actitudes que se ven hasta hoy.

    Sebastián Ugarte recuerda "que las cuarentenas se hicieron en base a un formato de ensayo y error. Esas cuarentenas eran en grandes ciudades por comunas, y quedaba la paradoja de los límites, entre una calle y otra”. Y señala que “no sabemos cuándo vendrá un nuevo desafío, por lo que debemos estar preparados para ellos. La población ha aprendido, pero no tanto. Hay que gente que ocupa mascarilla cuando está enferma, pero no todos”.

    Cerca de 63.000 personas perdieron la vida, sumando fallecidos confirmados por Covid-19 y aquellos catalogados como sospechosos o con causa probable según el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS).

    Osvaldo Artaza, seis años después, asegura que Chile tuvo un comportamiento complejo. “Estuvimos dentro de los países con una de las mortalidades por número de habitantes más alta del mundo y uno de los con más diferencia en mortalidad por condición socioeconómica debido a tener una importante población envejecida”. Por ejemplo, en mayo de 2020, con la pandemia en sus albores, Chile superó el promedio global de tasa de mortalidad al alcanzar los 46,6 diarios el 28 de ese mes, cuando en el planeta la cifra era de 46,3.

    Artaza, eso sí, advierte que “hay consenso de que dicha mortalidad hubiese sido mucho mayor sin las medidas sanitarias aceptadas que se tomaron en su momento”.

    Una de ellas es que Chile estuvo 561 bajo estado de excepción, con toques de queda y cuarentenas como parte habitual.

    Carlos Pérez recuerda que al comienzo de la pandemia “no se disponía de tratamientos específicos ni de vacunas para prevenirla, por lo tanto, fue una situación de mucha incertidumbre y eso llevó a tomar muchas medidas que pueden haber parecido desproporcionadas ahora que tenemos todo el conocimiento científico, pero que en su momento era lo único que se podía hacer”.

    Por eso, María Elisa Claro, infectóloga de UC Christus, establece que la pandemia significó un aprendizaje tanto para el personal de salud como para la sociedad, de cara a enfrentar eventuales situaciones similares. “También fue muy relevante la colaboración que se generó entre el sistema público y el sistema privado”.

    Un ejemplo de ello es que ya para marzo de 2021 y considerando la alta demanda asistencial se publicó una resolución que instruyó a clínicas y hospitales a aumentar la dotación de camas al 130%, para que el sistema en conjunto alcanzara 4.100 camas comprometidas para enfrentar una ola que se avecinaba.

    Foto referencial (Archivo /Aton) JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Más sobre:Covid-19La TerceraNacionalCHileVirus6 años

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

    “Escudo Fronterizo” de Kast divide a la oposición: FA lo critica y sectores del Socialismo Democrático lo respaldan

    Rutas cortadas y más de 40 viviendas con daños deja sistema frontal en la zona centro-sur

    “Contrarreforma tributaria encubierta” y “oportunismo”: senadores de oposición cuestionan rebaja de impuestos de Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida

    Nuevo hogar, nueva oficina, pero asesores conocidos: los primeros días de Boric fuera del poder

    Lo más leído

    1.
    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    2.
    “No me acuerdo”: Rojas Vade responde ante la PDI y Fiscalía pide peritaje caligráfico por hipótesis de posibles autolesiones

    “No me acuerdo”: Rojas Vade responde ante la PDI y Fiscalía pide peritaje caligráfico por hipótesis de posibles autolesiones

    3.
    De renunciada a renombrada nueve meses después: el tensionado retorno de Aída Baldini a la dirección ejecutiva de Conaf

    De renunciada a renombrada nueve meses después: el tensionado retorno de Aída Baldini a la dirección ejecutiva de Conaf

    4.
    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    5.
    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas
    Chile

    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

    “Escudo Fronterizo” de Kast divide a la oposición: FA lo critica y sectores del Socialismo Democrático lo respaldan

    Rutas cortadas y más de 40 viviendas con daños deja sistema frontal en la zona centro-sur

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida
    Negocios

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida

    Hacienda analizará cambios al Mepco y anticipa proyecto para estabilizar precio de la parafina

    Eliminación del IVA a la vivienda por un año: industria estima que reduciría hasta 10% los precios

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026
    Tendencias

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Gobierno pone suma urgencia a la reforma la Ley SADP
    El Deportivo

    Gobierno pone suma urgencia a la reforma la Ley SADP

    Partidazo en La Calera: el local lo empata en los descuentos ante O’Higgins tras recibir dura goleada inicial

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Huachipato con la opción de volver a quedar como único líder de la Liga de Primera

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera
    Cultura y entretención

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    Los inesperados acompañantes de Akriila en su show de Lollapalooza

    Chappell Roan cierra Lollapalooza: triunfa con un pop vibrante y masivo

    Las reacciones por el Escudo Fronterizo: Gobernador de Tacna pide apoyo a Lima y expresidentes bolivianos cuestionan medida
    Mundo

    Las reacciones por el Escudo Fronterizo: Gobernador de Tacna pide apoyo a Lima y expresidentes bolivianos cuestionan medida

    Inteligencia artifical en tiempos de guerra: Las acusaciones de manipulación y desinformación entre las autoridades

    Los aliados de EE.UU. se muestran recelosos ante la posibilidad de unirse a la misión de Trump en el estrecho de Ormuz: “Esta no es nuestra guerra”

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT