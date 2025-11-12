Latam: huelga de pilotos afecta a 20 mil pasajeros y casi la totalidad tiene solución de viaje

Latam Airlines Group informó que debido a la huelga convocada por uno de los sindicatos de pilotos, la empresa implementó medidas como la cancelación y reprogramación de vuelos que terminó afectando a aproximadamente 20 mil pasajeros.

Esta medida implicó la suspensión de 173 vuelos, sin embargo, precisaron que casi la totalidad ya tiene solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original.

Asimismo, la compañía informó que las medidas implementadas se extenderán hasta que finalice la huelga. “ En caso de que la solución propuesta no se ajuste a las necesidades de los pasajeros afectados, podrán cambiar de fecha o vuelo sin costo o solicitar la devolución total del pasaje y de los servicios asociados”, manifestaron en un comunicado.

“Estamos haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros que están siendo afectados por esta situación, manteniendo la conectividad del país, en particular, de aquellos territorios que más lo requieren”, señaló Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group.

En el comunicado, la aerolínea enfatizó que “la prioridad de Latam es proteger a sus pasajeros, anticiparse a los efectos de la huelga e informarles de manera oportuna por todos los canales disponibles. Por ello, se recomienda revisar siempre el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, a través de latam.com o de la app Latam, en la sección Mis Viajes, donde podrán acceder a información actualizada en tiempo real sobre su vuelo”.

Finalmente, la línea aérea reafirmó su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes.