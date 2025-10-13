Le disparó con una escopeta a su conviviente y se quitó la vida: Fiscalía y PDI investigan femicidio y suicidio en Ránquil

Una mujer 42 años falleció esta tarde en Ránquil, Región de Ñuble, producto de un disparo de escopeta realizado por su conviviente, de 49, quien luego se habría quitado la vida con la misma arma de fuego.

El hecho, registrado en el sector de San Ignacio de Palomares, es indagado por la Fiscalía local como un caso de femicidio y posterior suicidio del agresor.

La fiscal (s) de Quirihue, María de Los Ángeles Cáceres, informó que la víctima, identificada como Paola Fuentealba, fue agredida al interior del domicilio familiar por su conviviente, Rodrigo Aguayo, en presencia de una hija de ambos, de 20 años de edad.

Al respecto, sostuvo que “alrededor de las 16.30 horas, un hombre utiliza un arma tipo escopeta para dispararle a su conviviente, en su propio domicilio, para luego suicidarse, encontrándose en el domicilio la hija de ambos”.

Agregó que “no existían denuncias previas de violencia intrafamiliar” entre la pareja.

El Ministerio Público dejó la investigación en manos de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, la que efectúa pericias para establecer cómo ocurrieron los hechos. Asimismo, el Servicio Médico Legal de Chillán procedió al levantamiento de los cuerpos para realizar las autopsias de rigor.