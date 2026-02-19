SUSCRÍBETE
    Nacional

    Leitao cuestiona relato de “gobierno de emergencia” y afirma que en seguridad “no existen soluciones mágicas”

    La subsecretaria de Prevención del Delito, además señaló que "estamos entregando es un ministerio muy sólido", y a que "no hay que confundir cuando uno habla de emergencia con el sentido de urgencia".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, descartó que se esté entregando un ministerio de Seguridad “en emergencia” al gobierno entrante y sostuvo que, si bien existe un sentido de urgencia, “no existen soluciones mágicas” en materia de seguridad.

    En conversación con Radio Pauta es que la subsecretaria abordó el concepto de “gobierno de emergencia” promovido por la próxima administración de José Antonio Kast, para abordar los temas de economía y seguridad, apuntando que “todas las encuestas de manera sistemática a lo largo del tiempo demuestran que hay una brecha muy importante entre los datos delictuales y la percepción de inseguridad”.

    Según explicó, “eso no implica que no nos hagamos cargo también de las cifras, o sea, si yo digo: ‘bajaron los delitos violentos’, es una realidad, es un hecho concreto, lo que pasa es que son miles de delitos, entonces no dejan de haber esos delitos, siguen habiendo portonazos, encerronas.”

    La subsecretaria además señaló que en materia de seguridad el Gobierno asumió una realidad muy compleja, apuntando que “aquí había un rezago institucional en materia de seguridad”.

    Es así que frente a la consulta si están entregando un ministerio en emergencia Leitao apuntó que “lo que estamos entregando es un ministerio muy sólido, a nosotros nos tocó instalar el Ministerio de Seguridad, esto tenía un plazo de instalación de un año, y lo que hizo acá el Gobierno y el Presidente nos puso la máquina y nos dijo esto se instala, y en menos de seis meses tuvimos un ministerio instalado, funcionando”.

    En la misma línea, la subsecretaria expresó que “no hay que confundir cuando uno habla de emergencia con el sentido de urgencia, (...) la ciudadanía quiere que abordemos con urgencia los temas de seguridad y por eso lo hemos estado abordando, pero también es cierto que no existen las soluciones mágicas, entonces no todos los problemas se han resuelto, no todas las cosas tienen los resultados que probablemente la ciudadanía espera".

    Casos policiales

    En la ocasión, Leitao también abordó el balance de casos policiales registrados durante 2025 por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), donde se apunta a un aumento en los delitos asociados a las drogas.

    Según explicó la subsecretaria, el “aumento en este tipo de delitos es porque ha habido mayor acción frente a ese tema, lo mismo las armas, al uno generar una política de fiscalización de armas, cada vez que se fiscaliza un arma y no se está cumpliendo hay que hacer la denuncia al Ministerio Público o a las policías, entonces lo que ocurre es que estos dos elementos suben porque hay mayor cantidad de denuncias y de acción frente a delitos flagrantes y también de acción policial frente a esos temas”.

    “Uno lo puede leer negativamente, pero también lo podría leer en ámbito de que decir que hay mayor acción frente a esos temas y por lo tanto hay mayores casos policiales en relación a ellos”, expresó.

    Municipio Peñalolén

    La subsecretaria además abordó la acusación que hay en su contra por parte del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, tras una auditoria externa que evidenció un déficit cercano a los $17 mil millones de su época como edil.

    Leitao junto con reiterar su inocencia señaló que “no tengo dudas de que todo lo que se ha señalado se va a esclarecer, resolver”, añadiendo que “cuando sea el momento y la oportunidad, yo responderé como corresponde a cada una de las acusaciones que sean hechas”, agregó.

    “No es la primera vez que se me acusa de algo que después fue desvirtuado completamente, o sea, para decirlo con todas sus letras, por lo tanto, yo creo que hay que darse el tiempo y obviamente que mientras esté desarrollando esta tarea, no me voy a involucrar en ninguna polémica, disputa, etcétera, porque yo creo que no corresponde”, expresó.

