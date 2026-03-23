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    Licencias médicas: comienzan las formalizaciones y primeros seis imputados quedan con arraigo nacional y firma quincenal

    Además, hubo notificación a dos sujetos más que no se presentaron en la audiencia, a quienes se les despachó una orden de detención.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este lunes, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente formalizó y logró las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal contra seis imputados de los 359 del caso de licencias médicas que detectó la Contraloría General de la República (CGR).

    La investigación comenzó en mayo de 2025, luego de que el organismo fiscalizador detectara múltiples irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

    Entre los antecedentes, se estableció que entre 2023 y 2024 un total de 25.078 funcionarios salieron del país mientras se encontraban con reposo médico, y que otros 13.286 asistieron a casinos en el mismo periodo.

    Ante estos hechos, la Fiscalía decidió formalizar a 359 funcionarios públicos que son acusados del uso de licencias médicas falsas. En esta primera jornada se espera que sea un grupo de 49 imputados; de estos, la primera audiencia formalizó a seis.

    El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público entendiendo la gravedad de los hechos, y decretó arraigo nacional y firma quincenal para seis imputados. Además, hubo notificación a dos sujetos más que no se presentaron en la audiencia, a quienes se les despachó una orden de detención.

    La abogada Daniela Fregonara, de la Fiscalía Alta Complejidad-SACFI Oriente, apuntó que formalizara “por los delitos de obtención fraudulenta de subvenciones o remuneraciones del Estado y por la obtención o tramitación de licencias médicas falsas”.

    “Se solicitó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, las cuales fueron decretadas por el Tribunal finalmente, y el plazo de investigación se encuentra vigente, ya que en diciembre del 2025 se formalizó también a los médicos y a los socios de los centros médicos, por lo cual el plazo se encuentra vigente”, añadió.

    Más sobre:Licencias MédicasFormalizaciónFiscalíaContraloría General de la RepúblicaContraloría

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