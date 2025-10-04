Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó la tarde de este sábado a evacuar el sector Chaguaral Bajo, en la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo, ante el avance de un violento incendio forestal que se registra en el lugar.

Debido a la emergencia, se declaró también alerta roja, debido a que el siniestro evidencia una velocidad de propagación extrema y está cercano a sectores poblados.

Según informa la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio, denominado Colliguay Bajo, se encuentra actualmente en combate y se inició a eso de las 17.30 horas, devastando hasta el último reporte una superficie aproximada de cuatro hectáreas de vegetación.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó el servicio de mensajería SAE.

Para controlar el avance del fuego, en el lugar se desplegaron decenas de voluntarios de Bomberos de las comunas de Monte Patria, Palqui y Tulahuén; además de un técnico de Conaf.

Desde el organismo llamaron a los habitantes del sector a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta, así como no olvidar a las mascotas durante la evacuación.