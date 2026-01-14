SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Llaman a evacuar sector de Ránquil tras avance de incendio forestal

    En específico, Senapred solicitó que los residentes que viven en El Peral abandonen sus domicilios.

    Roberto Martínez

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó la madrugada de este miércoles a evacuar el sector El Peral, en la comuna de Ránquil, en la Región de Ñuble, ante el avance de un incendio forestal que se registra en el lugar.

    Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se resolvió activar el servicio de mensajería SAE, para instruir a la población de la zona afectada alejarse de manera oportuna, junto a sus mascotas, de la amenaza inminente.

    Horas antes, Senapred había decretado alerta roja para la respectiva comuna, debido al siniestro denominado “Perales Biobío”.

    Según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la emergencia sigue en combate y ya el fuego ha devastado al menos 45 hectáreas de vegetación.

    Incendio forestalEvacuaciónAlerta rojaRánquilRegión de ÑubleSenapredNacional

