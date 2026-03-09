Llaman a evacuar sector Miguel Ángel Alto en Valparaíso por incendio forestal
Se activó la mensajería SAE.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar el sector Miguel Ángel Alto en la comuna de Valaparíso por un incendio forestal.
Según informó el organismo la tarde de este lunes, para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, activó la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
