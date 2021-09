Llega a Santiago hermana de estudiante afgana de Medicina de la U. de Chile: recibirá estatus de refugiada

En horas de esta mañana la profesora afgana Zainab Momeny -hermana de la estudiante de Medicina de la Universidad de Chile Zahra Habibi- llegó a Santiago tras varias horas de viaje en avión desde Pakistán y ahora se encuentra cumpliendo los protocolos sanitarios Covid-19 al interior del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

En relación a la llegada de Zainab Momeny, la canciller (s) Carolina Valdivia explicó cómo fue el proceso para que la mujer pudiera llegar a nuestro país y destacó las gestiones que realizó la cancillería argentina.

Consultada sobre la llegada de más refugiados provenientes de Afganistán, la autoridad explicó que todavía no hay fecha para que el arribo de un nuevo grupo. “Hay ciertas personas, que por ejemplo no tienen sus pasaportes al día, o que no tienen documentos de viaje que les permiten abordar a las aerolíneas y además están en distintos países” como Irán o Pakistán.

En ese sentido, añadió que ya se han emitido todos los salvaconductos, que son los que les permiten llegar a Santiago, y por el momento se debe esperar la confirmación de los vuelos.

Momeny realizó primero un viaje por tierra desde Afganistán hasta Pakistán, y espero cerca de dos semanas antes de recibir un salvaconducto -emitido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno- de mano del embajador argentino en dicho país, Leopoldo Sahores. Esto, ya que, a diferencia de Buenos Aires, Chile no tiene representación diplomática en la nación de Medio Oriente.

Desde la embajada de Argentina en Chile explicaron que el diplomático se desplazó desde Islamabad a Quetta -unos 1.200 km- para poder entregarle en persona el documento emitido por el gobierno chileno y acompañarla para completar los trámites migratorios, porque -según indicaron desde la misión diplomática transandina en nuestro país- su situación todavía seguía siendo irregular.

Finalmente, el miércoles el embajador argentino se reunión con Momeny al lugar donde se está hospedando, para acompañarla al aeropuerto de Quetta, hacer los trámites migratorios y la acompañó a abordar el avión que la llevó a Santiago, el que tuvo escalas en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y París (Francia).