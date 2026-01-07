Llevan a cabo audiencia de preparación del juicio oral contra el diputado desaforado Francisco Pulgar

Durante la jornada de este miércoles se lleva a cabo en Talca la audiencia de preparación del juicio oral en contra del diputado desaforado Francisco Pulgar, el cual es acusado de los delitos de violación y abuso sexual de una menor de edad.

Pulgar fue formalizado en febrero de 2025 y es imputado por la Fiscalía de los delitos de violación y abuso sexual reiterado de menor de 14 años.

#Ahora comienza en #Talca audiencia de preparación de juicio oral en causa donde la @FiscaliaMaule acuso a Diputado desaforado Francisco Pulgar por los delitos de violación y abuso sexual de una menor de edad. @FiscaliadeChile pic.twitter.com/Boj7XbPAMK — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) January 7, 2026

El caso

La investigación contra el legislador, que en la Cámara de Diputados pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), inició luego de una denuncia presentada por una mujer, en mayo de 2021, en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI, por una serie de ilícitos que habrían ocurrido cuando era menor de edad.

El pasado 10 de noviembre el Juzgado de Garantía de Talca sustituyó el arresto domiciliario total que tenía el desaforado diputado por un régimen de reclusión nocturna, sin embargo, tan sólo una semana después la Corte de Apelaciones de Talca, revocó la modificación, con lo cual este debió volver al arresto domiciliario total.

A raíz de la modificación inicial, es que Pulgar pudo salir a hacer campaña para su postulación a senador por la Región del Maule y votar en los comicios electorales. A pesar de esto, no resultó electo y obtuvo un total de 39.127 votos, el 5,61% de las preferencias.

Durante el proceso, Pulgar ha insistido en su inocencia y acusó “intervencionismo” en la carrera senatorial en la región.

Desde la Fiscalía se encuentran solicitando una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más “las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal”, es decir, la inhabilitación perpetua para “cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure de la condena”.

El 23 de octubre de 2024, el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado, el cual posteriormente fue confirmado por la Corte Suprema.