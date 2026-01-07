SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Llevan a cabo audiencia de preparación del juicio oral contra el diputado desaforado Francisco Pulgar

    Pulgar es acusado por la Fiscalía de los delitos de violación y abuso sexual de una menor de edad.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: @FiscaliaMaule

    Durante la jornada de este miércoles se lleva a cabo en Talca la audiencia de preparación del juicio oral en contra del diputado desaforado Francisco Pulgar, el cual es acusado de los delitos de violación y abuso sexual de una menor de edad.

    Pulgar fue formalizado en febrero de 2025 y es imputado por la Fiscalía de los delitos de violación y abuso sexual reiterado de menor de 14 años.

    El caso

    La investigación contra el legislador, que en la Cámara de Diputados pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), inició luego de una denuncia presentada por una mujer, en mayo de 2021, en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI, por una serie de ilícitos que habrían ocurrido cuando era menor de edad.

    El pasado 10 de noviembre el Juzgado de Garantía de Talca sustituyó el arresto domiciliario total que tenía el desaforado diputado por un régimen de reclusión nocturna, sin embargo, tan sólo una semana después la Corte de Apelaciones de Talca, revocó la modificación, con lo cual este debió volver al arresto domiciliario total.

    A raíz de la modificación inicial, es que Pulgar pudo salir a hacer campaña para su postulación a senador por la Región del Maule y votar en los comicios electorales. A pesar de esto, no resultó electo y obtuvo un total de 39.127 votos, el 5,61% de las preferencias.

    Durante el proceso, Pulgar ha insistido en su inocencia y acusó “intervencionismo” en la carrera senatorial en la región.

    Desde la Fiscalía se encuentran solicitando una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más “las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal”, es decir, la inhabilitación perpetua para “cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure de la condena”.

    El 23 de octubre de 2024, el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado, el cual posteriormente fue confirmado por la Corte Suprema.

    Más sobre:Francisco PulgarTalcaFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix

    Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a reforma política de Elizalde

    Hans Marowski, vicepresidente del PNL: “Creo que Johannes Kaiser no va a ser ministro del presidente Kast”

    Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    3.
    La arremetida de los libertarios contra la Suprema por fallo que elevó penas de condenados por delitos de lesa humanidad

    La arremetida de los libertarios contra la Suprema por fallo que elevó penas de condenados por delitos de lesa humanidad

    4.
    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    5.
    Turbazo en Quilicura: sujetos roban cuatro tiendas de centro comercial

    Turbazo en Quilicura: sujetos roban cuatro tiendas de centro comercial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Llevan a cabo audiencia de preparación del juicio oral contra el diputado desaforado Francisco Pulgar

    Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”

    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix
    Negocios

    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix

    Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería

    La tendencia de los últimos 33 meses no se detiene y las remuneraciones vuelven a crecer sobre la inflación

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    “Un goleador vuelve a casa”: Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso
    El Deportivo

    “Un goleador vuelve a casa”: Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso

    José Ignacio Cornejo cierra sexto en la cuarta etapa del Dakar y mantiene su posición en la clasificación general

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas
    Cultura y entretención

    De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”
    Mundo

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Muere Aldrich Ames, el agente de la CIA condenado por espiar para Moscú y cuya traición causó la ejecución de innumerables fuentes

    Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso