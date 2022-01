Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: Marcel cierra la puerta a nuevos retiros en medio de incipientes presiones por un nuevo 10%

Marcel cierra la puerta a nuevos retiros en medio de incipientes presiones por un nuevo 10%

A un mes y medio de asumir como nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel concedió ayer una extensa entrevista en radio Cooperativa, donde fijó algunas definiciones políticas de su gestión, como el rechazo a la posibilidad de nuevos retiros previsionales y limitar la condonación del Crédito con Aval del Estado, una de las promesas más controvertidas de la campaña de Gabriel Boric por su alto costo fiscal.

“Los retiros de fondos surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis”, argumentó, junto con enfatizar que recurrir a los ahorros previsionales de los trabajadores nunca ha estado en el programa de gobierno.

El golpe de timón de Marcel ocurre justo en momentos en que algunos diputados de Apruebo Dignidad han manifestado su apertura a discutir y eventualmente respaldar un nuevo rescate.

Respecto a la condonación del CAE, Marcel señaló que antes de avanzar en esa política hay que dimensionar el universo de deudores que podrán acceder al beneficio y determinar cómo se va a financiar la medida.

“De dónde van a venir los recursos, porque lo que uno no quisiera es que la condonación de la deuda de un profesional universitario la termine pagando un poblador o una mujer jefa de hogar o un feriante (…) lo que uno quisiera es que sea un mecanismo lo más justo posible, que no sea regresivo, y eso es parte del trabajo que hay que hacer”, explicó.

Durante la conversación, el futuro ministro también fue consultado por las declaraciones de alcalde comunista Daniel Jadue, quien identificó a Marcel como “un fiel defensor del credo neoliberal”, pese a valorar el compromiso del economista con el programa de Boric y señalar que la impronta de lo que ha sido su trayectoria podría cambiar a partir del 11 de marzo.

“Yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido tienen que ver con la responsabilidad fiscal, con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía. Si la responsabilidad y el diálogo lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo”, fue la respuesta de Marcel. Lee más de esta historia.

A foco...

>Ómicron desata nueva escalada de licencias médicas por Covid en enero

Aunque la emisión de licencias médicas electrónicas a causa del Covid había comenzado a descender en el segundo semestre de 2021, la curva nuevamente comenzó a subir este año, llegando a 189.265 documentos contabilizados al 26 de enero, más del doble de las registradas en diciembre.

Para entender: el drástico aumento en la emisión de licencias por coronavirus sería consecuencia del arribo de la variante ómicron a Chile y de su alta contagiosidad.

La cifra más alta de licencias asociadas a Covid se observó en junio de 2021, cuando se alcanzó un peak de 268.899 permisos.

¿Y el total de la pandemia?: desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en Chile, se han emitido 15.045.611 de licencias médicas electrónicas, de las cuales 3.208.513 están vinculadas a contagios de Covid, lo que representa el 21,31% del total en dicho periodo. Lee más de esta historia.

Atención con...

> El primer cónclave de Boric. El Presidente electo convocó hoy a su equipo de ministros para definir la estrategia y el plan para el año inicial de su gobierno. Será el primer trabajo en conjunto entre Apruebo Dignidad y partidos de la ex Concertación.

> Creció la pobreza en Chile. Aunque continúa teniendo la segunda tasa más baja de la región, un estudio de la Cepal arrojó que la pobreza en Chile aumentó 3,5 puntos a un 14,2% entre 2017 y 2020. La pobreza extrema, en tanto, pasó de 1,4% a 4,5%.

> Cada vez más lejos de Qatar. Luego de perder por 2-1 con Argentina, la selección chilena de fútbol dependerá de una esquiva calculadora para seguir soñando con clasificar al mundial de Qatar.

Editorial

Presiones inflacionarias en 2022

El hecho de que el Banco Central siga viendo riesgos en la forma como evoluciona la inflación obliga a mantener una férrea disciplina fiscal.

Opinión

» El temido interlocking

En las últimas semanas, las figuras de conocidos directores de empresas han sido objeto de atención pública. La Fiscalía Nacional Económica los acusa de ser responsables de interlocking y ha pedido, con gran publicidad, altas sanciones para ellos. Una figura como ésta -sofisticada y de difícil comprensión para la mayoría- concita mayor interés por las personas a quienes se les imputa la infracción que por el contenido y alcance de la misma.

Por Álvaro Ortúzar

» Niñas cuidadoras: una intervención urgente

El cierre de las escuelas en los momentos más álgidos de la crisis sanitaria y la dificultad para el desarrollo del aprendizaje virtual, han reducido el acceso a una educación de calidad, agudizando las vulnerabilidades previas y afectando, especialmente, a las niñas. Esto último, debido a un factor menos visibilizado: el incremento de las responsabilidades domésticas y de cuidado y el embarazo adolescente.

Por Alejandra Sepúlveda

El café diario

La segunda era del Ministerio de Ciencia. En la edición de hoy conversamos con el nuevo Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar –militante comunista, inmunólogo, doctorado en el prestigioso Instituto Karolinska de Suecia y hasta ahora vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile–, sobre los desafíos de la cartera puesta en marcha en diciembre de 2018.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

En portada

