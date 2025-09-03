SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Los argumentos del Segundo Tribunal Electoral que mantienen a Daniel Jadue como candidato a diputado

Decisión mayoritaria del tribunal establece que para suspenderle al exalcalde de Recoleta su derecho a sufragio -condicionante para una candidatura al Congreso- se "requiere de una resolución judicial, firme o ejecutoriada".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
MARIO TELLEZ

El Segundo Tribunal Electoral (TER) de la Región Metropolitana rechazó la solicitud de inhabilitación presentada en contra del militante comunista Daniel Jadue, lo que de momento lo ratifica como candidato a diputado por el Distrito 9, que incluye a las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

El requerimiento fue presentado por Renovación Nacional (RN) a través del abogado Marcelo Brunet, desde donde sostenían que la imputación de delitos realizada por el Ministerio Público contra el exalcalde por el caso Farmacias Populares justificaba un pronunciamiento del TER, donde buscaban que se inhabilitara a Jadue como elector y, por ende, como candidato a cargos de elección popular.

Así, luego de la revisión de los antecedentes del caso, se determinó en primera instancia que Jadue sí puede ser candidato a la Cámara. La resolución fue acordada con el voto en contra de la ministra Lilian Leyton Varela, y contó con la oposición a rechazar la candidatura de los abogados integrantes Emilio Payera Velásquez y Paulina Morales Carrasco.

El recurrente, no obstante, anunció que apelará a esta decisión, por lo que la última palabra la tendrá el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Los argumentos del tribunal

Dentro de los expuesto a través de un fallo que contiene 20 puntos, se señaló que el Servicio Electoral (Servel), al 28 de junio pasado, “no recibió antecedentes desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial relativa a la existencia de alguna acusación por delito que merezca pena aflictiva referida a don Óscar Daniel Jadue Jadue, por lo que mantiene su derecho a sufragio habilitado y figura en el Padrón Electoral Auditado de las Elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios 2025, publicado el 18 de agosto de 2025”.

Respecto al proceso judicial que enfrenta el exjefe comunal, el fallo del TER señala que “en primer lugar, es necesario dejar establecido, desde el punto de vista estrictamente formal, que la acusación en contra del señor Jadue Jadue, que funda la solicitud de exclusión del reclamante, fue presentada por el Ministerio Público el 7 de agosto de 2025 y se tuvo por presentada el día 11 de ese mes, esto es, con posterioridad al cierre del Padrón Electoral, hecho ocurrido el 28 de junio de 2025”.

Tras el análisis de la jurisprudencia aplicada al hecho, se sostiene que la solo acusación contra un imputado no es suficiente para quitarle sus derechos electorales. “(…) Es por esto, que la acusación -como actuación procesal- por si sola, no resulta suficiente para producir como consecuencia la inhabilitación del elector para ejercer su derecho a sufragio y requiere de una resolución judicial, firme o ejecutoriada, que en el procedimiento contencioso penal se denomina como “auto de apertura del juicio oral””.

Asimismo, señalan que la intención de inhabilitación contra un ciudadano debe analizarse desde el punto de vista de la protección del derecho internacional al principio de presunción de inocencia y con énfasis en la protección del derecho fundamental del sufragio.

El TER también alude a tratados internacionales y agrega que “la norma internacional establece un estándar aún más estricto, puesto que requiere, para tal limitación, de una condena, esto es, de un pronunciamiento judicial que haya determinado la responsabilidad de una persona en la comisión de un ilícito y aplicado una sanción en consecuencia, de manera que actuaciones intermedias del proceso penal, como la acusación formulada por el Ministerio Público, de índole claramente administrativo, no es pertinente para afectar el derecho en cuestión”.

“Es por estas razones que la suspensión del derecho a sufragio sobre la base de un acto administrativo emanado de uno de los intervinientes del proceso penal, basado en antecedentes de cargo que no han sido revisados por juez competente, socava los principios nucleares de la democracia, pues excluye a determinadas personas del derecho a sufragio sin un control jurisdiccional y, por lo tanto, lejos de potenciar la democracia, la debilita al limitar la participación ciudadana en actos electorales”, agrega el fallo.

En el escrito de 12 páginas, se especifica que “finalmente teniendo en consideración lo informado por el 3º Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa (…), pesa sobre el reclamado señor Jadue Jadue, una acusación presentada por el Ministerio Público el 7 de agosto de 2025, sin que en el proceso penal seguido en su contra se haya realizado la audiencia preparatoria del juicio oral, por ende, sin que se haya dictado por el juez de garantía el auto de apertura de juicio oral, en los términos que ordena el artículo 277 del Código Procesal Penal, de manera que la sola acusación no ha podido producir el efecto de suspender el derecho de sufragio del elector”.

Más sobre:Daniel JadueTERElecciones 2025Renovación NacionalCandidatura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad

Colbún emite bonos por US$500 millones en los mercados internacionales

Renuncia el director de Enami, Luis Rodríguez, tras ser elegido como vicepresidente en Sonami

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

5.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad
Chile

El tenso cruce entre Kast y Cordero por dichos del ministro sobre “normalización” en materia de seguridad

Los argumentos del Segundo Tribunal Electoral que mantienen a Daniel Jadue como candidato a diputado

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica
Negocios

Parque Arauco emite primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica

Colbún emite bonos por US$500 millones en los mercados internacionales

Renuncia el director de Enami, Luis Rodríguez, tras ser elegido como vicepresidente en Sonami

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”
Cultura y entretención

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia
Mundo

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

Netanyahu dice que los manifestantes que protestan contra el gobierno israelí actúan “como fascistas”

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo