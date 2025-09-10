Los Piratas del Tren de Aragua: piden 392 años de cárcel para banda criminal que operaba en Calama

Desde la Fiscalía han pedido un total de 392 años de cárcel para un grupo de sujetos que formarían parte de la banda criminal Los Piratas del Tren de Aragua y que habrían cometido una serie de ilícitos en Calama.

La acusación presentada por la Fiscalía de la ciudad, llega a una semana de que se presentara otra petición de 527 de años de cárcel para siete presuntos imputados de la agrupación criminal.

En esta ocasión son siete los imputados, seis de ellos venezolanos y uno colombiano, los cuales habrían participado en cuatro delitos de secuestro extorsivo y homicidio frustrado. A estos además se les imputan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, porte ilegal de municiones y asociación criminal.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ”la Fiscalía esta vez solicita 392 años de presidio para otros siete presuntos integrantes de esta facción, pero en este caso por delitos cometidos en la ciudad de Calama. Entre los delitos por los cuales se acusó a los imputados aparecen cuatro secuestros extorsivos, un homicidio frustrado, diversas infracciones a la ley de control de armas y explosivos y asociación criminal para cometer el delito de secuestro".

Los delitos habrían sido cometidos durante el año 2023 y según detalló el fiscal, “este grupo criminal se habría especializado en los secuestros extorsivos, para lo cual trasladaba a sus víctimas hasta inmuebles que ellos denominaban neveras, ubicados tanto dentro y fuera de la comuna de Calama, donde las retenían hasta que sus familiares pagaran una suma de dinero por su rescate”.

Según se informó, los sujetos incluso solían tomar fotografías o realizar videollamadas a familiares o terceros con el fin de presionar para obtener el dinero.

"Como fiscal regional de Antofagasta deseo destacar que se trata de la segunda acusación que el Ministerio Público de nuestra región presenta contra esta organización criminal, con lo cual creemos que estamos dando un golpe muy importante a este grupo criminal que se había establecido en nuestra región, cometiendo un sinnúmero de crímenes con características muy violentas y que estaban asolando a nuestra región", agregó.