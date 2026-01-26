Los restos de una tragedia: imágenes de los días después del incendio en Lirquén

Más de una semana ha pasado desde que el fuego quemó las tierras y viviendas de Lirquén, localidad de la Región del Biobío. Fue la tarde del sábado 17 de enero cuando varios focos se prendieron y estallaron en un megaincendio que cobró la vida de 20 personas solo en ese sector.

Los días posteriores dejaron al descubierto el devastador paso del fuego, que consumió miles de viviendas haciendo desaparecer poblaciones enteras.

En estas imágenes exclusivas, se observan los vestigios de lo que alguna vez fueron esos lugares.

Cerca de una semana las familias afectadas por los incendios han estado recogiendo escombros y limpiando sus terrenos para instalar nuevas viviendas.

El Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública en las regiones de Ñuble y del Biobío. En virtud de ello, se estableció toque de queda en el sector de Lirquén, en la comuna de Penco, en el sector Las Pataguas en Concepción y en el sector de Punta Parra en la comuna de Tomé, con vigencia entre las 20:00 y 06:00 horas.

Según se confirmó este lunes, la medida sigue rigiendo en los sectores antes señalados.

En las evacuaciones, cientos de familias intentaron huir de las llamas en vehículo. Sin embargo, las condiciones en el ambiente y la alta congestión impidieron el despeje del tránsito. En consecuencia, las personas debieron abandonar sus automóviles y evacuar a pie.